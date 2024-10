Nuovo allarme per questi prodotti di bellezza: al loro interno trovata una sostanza pericolosa | La lista si allunga

Nuove segnalazioni sui prodotti di bellezza che danneggiano la nostra salute: la sostanza all’interno è estremamente nociva

Sono tante le persone che amano prendersi cura del proprio corpo, dei capelli o della pelle e dedicano tante energie per una beauty routine efficace.

A partire dalla skincare fino all’uso di balsami, creme e oli per i capelli, questi percorsi di bellezza consentono di prendersi cura di se stessi. In qualche modo, contribuiscono anche ad aumentare la propria autostima.

In commercio ci sono centinaia di lozioni e prodotti di bellezza che sponsorizzano missioni differenti. Molti sono adatti all’idratazione cutanea e altri prevengono le rughe o l’invecchiamento della pelle.

Talvolta, però, sono proprio questi prodotti a danneggiare la salute di migliaia di persone a causa di sostanze altamente nocive contenute al loro interno.

Allarme prodotti di bellezza: possono essere nocivi

A migliaia di persone piace prendersi cura del proprio corpo utilizzando prodotti commerciali che promettono di rimuovere le rughe, di idratare la pelle o di mantenere un incarnato luminoso e giovanile. Gli acquirenti, sempre più incuriositi da questi benefici miracolosi, acquistano prodotti di bellezza a costi anche elevati pur di ottenere risultati immediati.

Come abbiamo anticipato, sono tantissimi i prodotti che si possono facilmente acquistare tra gli scaffali delle attività commerciali. Molti di loro però possono essere altamente nocivi per la propria salute, tanto da essere stati segnalati dalle Autorità competenti e ritirati dal mercato.

La sostanza pericolosa trovata all’interno dei prodotti di bellezza

Sono tante le segnalazioni che stanno giungendo al Rapex dall’Italia, ovvero il sistema di allerta rapido adottato dall’Unione Europea per i prodotti altamente pericolosi. In particolare, in alcune fragranze è presente una sostanza nociva che è stata vietata già nel 2022 a causa della sua tossicità. La Guardia di Finanza ha dovuto ritirate i prodotti di moltissimi brand conosciuti a livello internazionale a causa degli effetti gravi che possono causare.

Si tratta del Lilial, una fragranza che viene spesso utilizzata per molti prodotti cosmetici o di bellezza e che dal 2022 è stata categoricamente vietata poichè ritenuta reprotossica. Nonostante il divieto di utilizzo, sono ancora tanti i sequestri da parte della Guardia di Finanza e le segnalazioni che giungono al Rapex. La presenza di BMHCA, ovvero il Lilial, è pericolosa poichè “potrebbe danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere la salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea“, come annuncia il sito web “ilsalvagente.it“.