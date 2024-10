Il Governo non conferma il bonus per il prossimo anno: corsa contro il tempo per ottenerlo | Ancora poche settimane per recuperare migliaia di euro

Ancora in bilico il destino del bonus atteso da tutti, l’ideale è ottenerlo per l’anno in corso: ecco quanto tempo ci resta per la richiesta.

Tra i numerosi bonus che sono stati approvati o prolungati per il 2024, le novità in merito ad alcuni sono attese dai cittadini più che quelle di altri.

Possiamo annotare tra le misure economiche assistenziali o di sgravio fiscale particolarmente apprezzate quella riguardante il servizio psicologico, oppure l’ormai famosissimo superbonus 110% per il rilancio edilizio.

C’è una diffusa agitazione in quanti non hanno avuto la possibilità di approfittare di alcune misure economiche fino ad ora, visto che è possibile che numerose non vedano alcuna prosecuzione per l’anno prossimo.

Ora, bisogna considerare che, nonostante il futuro di questo bonus sia ancora avvolto nell’incertezza, abbiamo ancora del tempo per potervi accedere per quanto riguarda il 2024: ecco quali sono le tempistiche e come ottenere la detrazione.

Indiscrezioni sul bonus più richiesto

Stiamo parlando del bonus mobili, che va a dare una mano dal punto di vista economico a tutte quelle persone che, in possesso di certi requisiti, si siano trovati a dover acquistare alcuni mobili o elettrodomestici indispensabili. Nello specifico, il bonus va a coprire il 50% delle spese fiscali che è necessario sostenere quando si fa un acquisto importante in questa area: il limite di spesa per il 2024 è stato posto a 5000 euro e non oltre.

Se siamo stati tra i fortunati a poter accedere al bonus fino ad ora, sappiamo già che la detrazione Irpef si può riportare nella dichiarazione dei redditi suddividendo la cifra in dieci quote annuali di pari importo. Ciò che ancora non sappiamo è che fine farà il bonus nel 2025 e quanto tempo ci sia ancora per poter accedere a questo tipo di sgravio fiscale nell’anno in corso.

Acquisto mobili: fallo entro questa data

A rispondere a una domanda di un cittadino posta su FiscoOggi è stata proprio l’Agenzia delle Entrate, che ha rivelato come non ci siano novità in merito al bonus mobili per il 2025, mentre, ad esempio, altri sono stati già rinnovati. Per quanto riguarda il destino del bonus, invece, siamo, bisognerà attendere la Legge di Bilancio che riguarda il 2025.

Ricordiamo, inoltre, nel caso in cui vogliate approfittare di questo bonus entro il 2024, questa misura si applica a quanti debbano acquistare mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di lavori edilizi entro un limite massimo di spesa di 5 mila euro. In risposta, inoltre, a un caso particolare esposto da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il bonus mobili ed elettrodomestici è ancora valido qualora l’acquisto e tutte le operazioni ad esso connesse – eventuali ristrutturazioni – siano realizzate entro il 31 dicembre 2024.