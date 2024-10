Questa moneta può farti diventare ricchissimo: il suo valore è inestimabile | Quasi nessuno ne ha una nel portafogli

I collezionisti impazziscono per questa moneta più che rara: se ne hai una nel portafoglio conservala con cura

Sono tantissimi gli oggetti rari che circolano nel mercato e che vengono collezionati dagli amanti degli oggetti esclusivi. Questa azione può avere degli effetti positivi anche dal punto di vista psicologico poichè causano un benessere interiore non indifferente.

Come per ogni situazione, è necessario prestare attenzione affinchè il collezionismo non si trasformi in una patologia. Tuttavia, come affermava il padre della psicoanalisi Freud, conservare gli oggetti introvabili è in grado di placare l’angoscia ed “è tutt’altro che un passatempo superfluo“.

Le banconote e le monete hanno sempre avuto un particolare fascino per i collezionisti del mondo intero che sono alla ricerca della rarità. Questa passione è in costante aumento e per gli amanti della numismatica, ogni oggetto ha un valore inestimabile.

Ogni collezionista raccoglie gli oggetti che hanno un significato personale e che in qualche modo riflette una propria passione. Le monete possono essere conservate per diverse ragioni, come per un interesse storico, culturale o semplicemente come hobby.

La nuova moneta che fa impazzire i collezionisti

Il collezionismo è una delle attività più frequenti e che appassiona milioni di persone di tutto il mondo. Ricercare la rarità e conservarla con cura in alcuni casi non è solo un hobby, ma una vera e propria dedizione che richiede impegno e costanza.

A sorprendere i collezionisti adesso è una nuova moneta che appartiene alla serie numismatica “Mondo sostenibile”. Si tratta di una moneta da 5 euro che è andata letteralmente a ruba e sono rimasti in circolazione solo pochissimi pezzi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta ed il motivo per cui è così apprezzata.

La moneta che può farti diventare ricchissimo

L’Istituto poligrafico e la Zecca dello Stato (IPZS), in collaborazione con il WWF, hanno realizzato una nuova serie numismatica che sta facendo letteralmente impazzire i collezionisti del mondo intero. Si tratta della moneta da 5 euro Koala che è particolarmente apprezzata poichè è dedicata agli animali in via di estinzione.

Com’è riportato dal sito “Money.it“, sul rovescio della banconota è riportato un koala con il suo cucciolo immersi nel loro habitat naturale. Sulla parte opposta, invece, è riportata una raffigurazione di altre specie di animali come il delfino o l’elefante africano ed il nome dell’autrice della moneta, ovvero Silvia Petrassi. La moneta è stata emessa lo scorso 30 agosto 2024 e può essere acquistata ad un costo di 45 euro. Con il passare tempo, il suo valore potrebbe aumentare e valere una fortuna per chiunque la conservi con cura.