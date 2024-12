Nuovo bonus per le famiglie in difficoltà: se vivi in questa regione puoi richiederlo | Ti regalano fino a 500 euro

Un nuovo sostegno riconosciuto alle famiglie in difficoltà economiche: in questa regione lo Stato pensa a tutti

In un contesto economico e sociale in cui migliaia di famiglie sono in costante difficoltà, lo Stato è pronto ad intervenire con sostegni che mirano a risollevare la situazione finanziaria.

La crisi economica che stiamo vivendo ha un impatto decisamente negativo sul bilancio delle famiglie che devono sostenere spese anche molto elevate.

A partire dai beni di primi necessità fino alle spese scolastiche dei bambini, arrivare alla fine del mese risulta davvero complesso.

Questa situazione provoca una sensazione di malcontento generale e di frustrazione, motivo per il quale la crisi economica ha un impatto negativo non solo sul bilancio familiare ma anche sull’emotività delle persone.

I sostegni economici da parte dello Stato

La crisi economica, l’inflazione, l’insicurezza lavorativa, hanno portato migliaia di famiglie a vivere situazioni di grande difficoltà e preoccupazione. Lo stato, le regioni ed i comuni sono perfettamente a conoscenza di questa grave condizione e fortunatamente intervengono con una serie di misure volte a migliorare la condizione finanziaria delle persone in difficoltà.

Sono stati moltissimi i bonus e gli incentivi messi a disposizione soprattutto delle famiglie italiane che faticano ad affrontare le spese necessarie alla sopravvivenza. In particolare, una regione italiana ha predisposto un sostegno significativo sottoforma di voucher da destinare alle famiglie.

Se vivi in questa regione puoi richiedere il Bonus

Lo Stato ha erogato diversi sostegni per migliaia di persone che sono costrette ad affrontare le conseguenze della crisi economica. Si tratta di denaro che viene erogato sotto forma di voucher, bonus o detrazioni fiscali per coloro che rispettano determinati requisiti. Ancora una volta sono in arrivo dei sostegni per le famiglie in difficoltà che vivono in una regione italiana e che possiedono un ISEE 2024 inferiore ai 12 mila euro.

Il comune di Pescara è pronto ad erogare ben 88 voucher con importi che variano dai 100 euro fino ai 500 euro. Come riporta il sito web “trading.it“, 20 voucher hanno il valore di 500 euro, 67 sono da 300 euro e solo uno è da 100 euro. Questo progetto che prende il nome di “Insieme per il benessere“, mira ad erogare delle somme di denaro per acquistare i beni di prima necessità, come il cibo o il materiale scolastico per i figli.

Già lo scorso anno il Comune aveva messo a disposizione ben 110 voucher, ma dato che le risorse sono terminate, è stato riaperto il bando per agevolare anche altre famiglie in difficoltà. Per gli acquisti bisogna recarsi presso i fornitori convenzionati ed inseriti nel catalogo realizzato dall’ente erogatore. I beneficiari potranno utilizzare il voucher fino al 13 gennaio 2025.