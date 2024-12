Termosifoni: tutti si stanno dotando della Valvola termostatica | Com’è e su quale numero va impostata

Vieni a scoprire la valvola di cui tutti si stanno dotando: riscalda l’ambiente, abbattendo gli sprechi, con questa soluzione.

L’inverno è decisamente arrivato e nessuno può fare più a meno dei riscaldamenti, dentro casa. I tradizionalisti e coloro che hanno lo spazio che glielo permette, non abbandonano il classico caminetto. Altri, invece, utilizzano i climatizzatori, ma nella maggior parte dei casi, a essere più diffusi nelle case, sono i termosifoni.

Semplici da utilizzare, perché basta un bottone per accenderli e per spegnerli, i termosifoni sono una fonte di calore ottimale, per coloro che non amano dover perdere del tempo con legna e pulizie varie. Si trovano sia negli appartamenti di città, che nelle case di campagna e sono sempre più amati.

Attenzione, però, perché, se ancora non l’hai fatto, è il momento di dotarti della valvola termostatica. Scopriamo insieme di cosa si tratta e su che numero impostarla, così da evitare sprechi di calore e abbattere le stangate di fine mese.

Riduci i costi in bolletta, con questo trucco

Negli ultimi tempi, i costi del gas sono arrivati alle stelle e, per molte famiglie, sono diventati quasi insostenibili. Con il freddo dell’inverno, però, è quasi inevitabile utilizzare i termosifoni, quindi occorre trovare una soluzione per spendere di meno e non rinunciare a un ambiente caldo e accogliente. E, questa soluzione sta proprio nella valvola termostatica. Si tratta di un piccolo dispositivo da appoggiare sul calorifero, così da regolarne la temperatura, tenendo conto di quella della rispettiva stanza.

Ci sono davvero tanti modelli di valvole termostatiche, ma tutti hanno una funzione primordiale in comune, ovvero quella di agire in base alle condizioni della stanza in cui si trovano. Non tutte le parti della casa sono uguali e vengono utilizzate allo stesso modo, e queste valvole servono proprio a ridurre gli sprechi di calore e di denaro. Ti basterà installare un numero di valvole uguale a quello dei caloriferi presenti in casa e capire che numero impostare in ogni stanza. Vediamolo insieme.

Come utilizzare le valvole termostatiche

Una volta aver installato le valvole, dovrai regolarle in base alla stanza in cui sono posizionate. In genere, i livelli di temperatura vanno da 0, quando il calorifero è spento, a 5, il massimo della temperatura. Per una casa molto grande, con stanze poco utilizzate, puoi impostare la valvola a 1, che corrisponde a circa 12 gradi. In questo modo, il calorifero sarà in funzione, ma non sprecherai calore negli ambienti che non frequenti spesso.

In ambienti più caldi, come la cucina, la valvola potrà essere impostata sul 2, circa 16 gradi, mentre in bagno, in camera da letto e in soggiorno, ti suggeriamo di impostarla tra 3 e 4, così da portare le stanze a circa 24 gradi. Il valore più alto, ovvero il 5, corrisponde a 28 gradi e, solitamente, è usato poco. Ad ogni modo, regola la temperatura in base alle tue esigenze e gioca con i numeri, così da risparmiare sulla bolletta.