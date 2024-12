Oroscopo Capodanno 2024: grande fortuna per questi segni durante l’ultimo brindisi dell’anno

Vieni a scoprire chi saranno i segni più fortunati dell’ultimo dell’anno: per loro, il brindisi avrà un sapore diverso.

Siamo quasi giunti alla fine di un anno che, nel bene o nel male, è stato ricco di eventi. Ognuno, nel suo piccolo, avrà vissuto le sue gioie e i suoi dolori, le sue soddisfazioni e le sue delusioni. Ora, però, siamo già proiettati al nuovo anno, quindi speriamo tutti di trascorrere un Capodanno all’insegna del divertimento e della fortuna.

Per scoprire se il tuo brindisi sarà magico e stellare, devi spulciare tra l’oroscopo e vedere cosa si prevede per il tuo segno. Se, durante l’anno, non puoi fare a meno di scoprire cosa ti riservano le stelle, figuriamoci se puoi privartene a Capodanno, il giorno in cui si lasciano andare le cattive emozioni, per focalizzarci un anno nuovo che sta per giungere.

Perciò, corri a leggere tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale e preparati a vivere l’ultima notte dell’anno in grande stile. Alcuni segni avranno più fortuna di altri, scopriamo di chi si tratta.

Tra incertezze e nuovi inizi

A quanto pare, l’amore sarà, per molti segni, il protagonista del nuovo anno. Tra una vecchia fiamma che ritorno e un nuovo flirt che arriva, quasi tutti i segni riusciranno a concludere il Capodanno nelle braccia di Cupido. Tuttavia, ci sono segni che, in generale, avranno meno fortuna di altri, per via di problemi che si portano dietro da tutto l’anno che sta per terminare. Per l’Ariete, ad esempio, si parla di conto alla rovescia per un nuova conoscenza, ma nulla è dato per certo, quindi, almeno per il momento, ti toccherà brindare con amici e parenti. Idem, il Toro, che non dovrebbe caricare troppe aspettative su questa fine dell’anno e dovrebbe pensare, piuttosto, a viverla con maggiore leggerezza. Anche per lo Scorpione pare che non ci saranno grandi novità, per il cenone di Capodanno, così come per i Gemelli che, presi dai mille punti interrogativi, potranno rinviare al 2025 i progetti e le decisioni.

Coloro che, invece, avranno un Capodanno titubante, saranno i nati sotto il segno del Leone, che potrebbero trovarsi in fase di trattativa, in amore o sul lavoro, costretti a qualche diverbio e fastidio. La Bilancia, invece, sarà assalita da un senso di malinconia e di nostalgia, che la porterà ad affrontare il Capodanno con un po’ di amaro in bocca. Il Capricorno, poi, dovrà fare un po’ di fatica per non farsi influenzare dal clima di incertezza che respira in campo lavorativo. Altri segni, invece, potranno già prepararsi a brindare in grande stile, perché il Capodanno sarà scoppiettante.

I segni più fortunati

Uno dei segni che potrebbe godere di grande fortuna, se dovesse trovare la chiave giusta per lasciarsi andare, è la Vergine, che sta vivendo un periodo ricco di impegni, familiari e lavorativi. Tuttavia, dovrebbe cercare di non pensare troppo e godersi il momento, perché la magia della notte di Capodanno non è eguali. Il Sagittario, invece, se riesce ad abbassare le aspettative e a prendere la vita così come viene, vivrà una serata indimenticabile.

Per l’Acquario, poi, sarà il momento di avere risposte che cercava da tempo, mettendo un punto alle situazioni ormai irrimediabili e celebrando quelle che soddisfacenti. Infine, i Pesci e il Cancro, nel giorno di Capodanno, potranno ottenere tutto ciò che desiderano. Nonostante abbiano vissuto parecchi mesi nell’indecisione e alla ricerca di maggiore stabilità, ora è arrivato il momento di brillare.