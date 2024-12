Regalo ai nipoti: vietato usare queste parole nei bonifici | Scattano i controlli per le feste

I regali possono diventare un problema, se non fatti nel modo corretto: ecco come evitare controlli per un bonifico a tuo nipote.

Il Natale è alle porte e con esso arrivano anche i regali. C’è chi ha già preparato la letterina a Babbo Natale da un po’, ma c’è anche chi preferisce ricevere del denaro, per acquistare ciò che più desidera.

A non perdere neanche un’occasione per fare i regali, oltre ai genitori, sono i nonni, che amano fare doni ai loro nipoti. Se parliamo di denaro, però, attenzione alla dicitura che metti nei bonifici.

Chi di dovere farà partire parecchi controlli, che potranno costarti caro. Non immagini neanche cosa può nascondersi dietro questa soluzione comoda e pratica, ovvero regalare denaro con un bonifico. Scopriamone di più insieme, così da non farci cogliere impreparati.

Limiti e accortezze

Se anche quest’anno hai intenzione di regalare soldi ai tuoi nipoti, presta più attenzione al bonifico che emetti e al modo in cui lo emetti, perché basta davvero poco per ritrovarti vittima dei controlli. Grazie all’home banking, potrai inviare denaro quando e dove vuoi tu, da un Pc o da uno smartphone, senza dover sottostare a limiti di luogo e di orario. In questo caso, però, con un procedimento che appare tanto semplice quando rapido, potresti rischiare di essere segnalato al fisco. Se parliamo di cifre alte, infatti, l’articolo 782 del Codice Civile stabilisce che la donazione di denaro avvenga mediante un notaio, con atto pubblico e alla presenza di due testimoni.

Tuttavia, per spostamenti di denaro di cifra inferiore a 5 mila euro, tutto ciò non sarebbe necessario, perché la donazione è di modico valore. In questo caso, però, stiamo parlando di denaro contante. Quando parliamo di bonifici, la situazione cambia e pare farsi molto più complicata. Cerchiamo di capirne qualcosa di più.

Occhio al bonifico

Per il bonifico, non si può parlare di una vera e propria donazione di valore modico, ma di donazioni che non vanno a impoverire in modo eccessivo il donatore. Inoltre, chi decide di regalare soldi con bonifico non deve superare la quota legittima, ovvero la parte di eredità che la legge garantisce e riserva ai parenti più prossimi del defunto.

Per evitare di incappare in qualche controllo e in problemi, devi fare solo attenzione a ciò che inserisci nella causale. Ti suggeriamo, dunque, di indicare che si tratti di un regalo, fatto per un’occasione speciale. Nella causale, specifica “regalo” o “aiuto economico”, così da non destare inutili sospetti.