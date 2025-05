Pagamenti con il pos, “Clonano le carte di credito”: se vedi questo segnetto non pagare e scappa | La truffa si diffonde a macchia d’olio

Fai attenzione al pagamento con il POS, possono clonare questo segno ed è la fine: ecco di che si tratta, tutto quello che c’è da sapere

Il mondo e la società moderna ci permettono di avere sempre meno tempo per fare gli acquisti in negozio ma soprattutto il problema che in qualche modo da una parte sorge spontaneo e dall’altra crea una sorta di beneficio per evitare l’evasione fiscale è il pagamento con il POS. Oggi, moltissimi dei nostri utenti preferiscono pagare con la carta di credito ma devono fare attenzione ai rischi che corrono senza saperlo: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Ormai i lettori sono sempre più attenti ai fenomeni dell’evasione fiscale di tutti i commercianti e, nel caso in cui, un commerciante non permette di pagare con il POS si fa una segnalazione alle forze dell’ordine e, in particolare, alla Guardia di Finanza per poi far rischiare una multa severissima nei confronti di quest’ultimo.

Alle volte, però, nonostante te lo permettano di pagare con la tua carta di credito, dietro ogni POS si potrebbe nascondere la truffa che non ti aspetti. Ed è proprio che è accaduto di recente e che ha fatto scattare l’allarme a moltissimi dei nostri utenti.

Proprio per questo e per non incorrere nello stesso errore, abbiamo deciso di approfondire il tutto nel prossimo paragrafo spiegandovi a cosa dovete stare particolarmente attenti: tutti i dettagli e le curiosità nel corso del prossimo paragrafo.

Attenzione al pagamento con il POS: si potrebbe nascondere una truffa

Molto spesso i nostri lettori sempre più interessati a ciò che succede nel mondo, ci chiedono spiegazioni circa i pagamenti con la carta di credito e tutto ciò che ne concerne per essere sempre pronti alle truffe. Infatti, proprio la testa Fanpage ha parlato di una truffa avvenuta in un negozio, dove due clienti si avvicinano a pagare con la propria carta e poi viene chiesto loro di digitare il codice; nel momento in cui lo fanno, si accorgono che la tastiera è troppo dura e, uno dei due clienti comincia a toccare il POS accorgendosi che su tutto il Pos è stato montato un sistema di scanner.

Questa è al truffa dello skimming. L’avvocato Massimiliano Donà ha pubblicato la sequenza su Instagram spiegando: “Si tratta del processo durante il quale un truffatore ruba dati importanti attraverso la banda magnetica, installando un lettore (skimmer) nella parte dove si inseriscono le carte negli sportelli automatici o nei lettori presenti in negozi o ristoranti!”.

Consiglio da seguire in questi casi

Se vi trovate dinnanzi a questi casi, quello che dovete fare subito è provare a smuovere le plastiche che sono state applicate.

Se vi capita scotch, nastri ecc evitate di poggiare le vostre carte sugli apparecchi.