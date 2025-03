Passa la nuova direttiva quadro UE: non potrai più comprare auto di questo colore | Divieto assoluto in tutti i concessionari

Nuove direttive dall’Unione Europea, stavolta riguarda la produzione di auto di questo colore: controlla subito.

Le direttive dell’UE nel campo della mobilità e dell’ecologia sono davvero numerose.

Se inizialmente riguardavano il tipo di carburante, ora un altro aspetto è saltato all’occhio.

Si tratta della colorazione delle automobili o motocicli.

Alcune di queste, infatti, saranno soggette a un assoluto divieto. Ecco tutti i motivi.

Addio auto del tuo colore preferito: da oggi puoi acquistare solo questi, ringrazia l’UE

Sono numerosi al mondo gli appassionati di automobili, per i quali l’acquisto di un nuovo mezzo rappresenta la realizzazione di un sogno. A guastare tutto, però, arriva una nuova indicazione dell’Unione Europea che riguarda un tipo particolare di vernice per auto. La preoccupazione di fondo, infatti, è sempre la stessa, ovvero quella di rendere il mondo della mobilità e quello della produzione il più possibile ecosostenibile.

La vernice che sarà proibita è utilizzata generalmente solamente sulle automobili di alta fascia. Contestualmente a questo divieto viene esaminato uno studio che riguarda quelli che sarebbero, secondo le statistiche, i colori dell’auto “più sicuri” alla guida. Si tratta, secondo alcuni studi, di bianco, grigio e arancione, in quanto aumentano la visibilità in diverse condizioni atmosferiche e perché hanno la capacità di riflettere la luce. Fortunatamente non rientrano tra quelli proibiti: ecco quali sono.

Addio ventaglio infinito di colori: l’UE proibisce queste sfumature sulle auto

A essere proibita sarà la colorazione cromata. La vernice cromata, infatti, si realizza utilizzando un processo che vede tra i suoi “ingredienti” il cromo esavalente, una forma tossica del cromo metallico. Assieme ad altri elementi, questo è stato limitato notevolmente da una direttiva UE. I problemi di utilizzi del cromo esavalente sono di due ordini differenti. Il primo riguarda la salute di chi lo utilizza per la cromatura. Il secondo riguarda emissioni e sostenibilità della produzione nella filiera automobilistica.

Se inalato, infatti, questo elemento può causare cancro e altri gravi problemi di salute , tra cui danni ai polmoni e al fegato. Un rischio che non ha senso correre se la posta in gioco è solamente la colorazione di un’automobile. Inoltre, secondo as.com, le emissioni generate dai veicoli cromati sono fino a 500 volte superiori a quelle di un motore diesel. Ecco perché il divieto del cromo esavalente. I produttori, dopo le novità dell’UE, sono alla ricerca di una alternativa salutare ed ecologica, che consenta comunque di ottenere un risultato simile a quello del processo di cromatura.