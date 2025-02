Pioggia intensa poi il ritorno del caldo: in arrivo una settimana instabile | Le previsioni meteo degli esperti

Meteo instabile per la prossima settimana: si passerà dai temporali intensi alle giornate miti e soleggiate

Giunti nel pieno dei mesi invernali, le temperature sfiorano i zero gradi in gran parte della penisola con temporali sparsi e nevicate a basse quote.

Le correnti d’aria fredda provenienti dai luoghi artici provocano un brusco calo delle temperature, con gelate soprattutto nelle ore notturne.

Migliaia di persone sono in attesa della primavera per godere delle giornate soleggiate e miti, ma bisogna ancora affrontare dei drastici cali termici.

Per la prossima settimana, infatti, è prevista una forte instabilità caratterizzata da temporali intensi e temperature miti.

Il meteo per la prima settimana di febbraio

I cosiddetti “giorni della Merla” sono giunti e secondo la tradizione, si tratta del periodo più freddo dell’anno. Le temperature infatti sono state piuttosto basse in tutta Italia e le giornate piovose hanno caratterizzato gran parte del mese.

Per la prima settimana di febbraio la situazione sarà leggermente differente, ma non è ancora arrivato il momento di salutare l’inverno. Il meteo prevede grandi instabilità climatiche: si passerà dai forti temporali alle giornate soleggiate e più calde.

Dai temporali intensi alle giornate soleggiate

Per la prossima settimana è prevista una forte instabilità climatica in cui si alterneranno giornate piovose e fredde con brevi pause di temperature miti. La nuova settimana inizierà lunedì 3 febbraio in cui è previsto un grande rischio temporalesco soprattutto nelle regioni del Sud Italia e nelle due Isole maggiori. Il ciclone mediterraneo di passaggio influenzerà le temperature già a partire da questo weekend in cui gran parte del meridione sarà colpito da forti piogge ed un calo termico non indifferente.

Come riporta il sito web “ilmeteo.it“, nei giorni seguenti si prevede un’improvviso ribaltone a causa di una maggiore stabilità atmosferica. In particolare, già da martedì 4 febbraio le temperature inizieranno a salire grazie all’espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre. Per il resto della settimana, le giornate soleggiate e miti ci accompagneranno almeno fino al prossimo weekend. Si potrà godere, quindi, di un piccolo assaggio primaverile con una completa assenza di precipitazioni.

Tuttavia, sulle pianure del Nord e nelle vallate del Centro, a causa del ristagno di aria fredda e umida, potrebbe tornare la nebbia. Per il momento, il freddo gelido sarà lontano dall’Italia, ma non è una situazione definitiva poichè, già a metà mese, la situazione climatica potrebbe cambiare drasticamente.