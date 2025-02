Migliaia di italiani a bocca asciutta: il Governo ha cancellato il bonus | Ultime settimane per richiederlo

L’incredibile notizia ha lasciato l’Italia intera senza parole: il bonus tanto atteso non è stato rinnovato dal Governo

Le condizioni finanziarie di gran parte degli italiani continuano ad essere critiche ed i sostegni da parte del Governo risultano indispensabili.

Affrontare le spese quotidiane è diventata un’impresa per migliaia di famiglie, ma una brutta notizia giunta nelle ultime ore peggiorerà la situazione.

L’Italia intera è senza parole di fronte alla decisione del Governo che, con la Legge di Bilancio 2025, ha scelto di non rinnovare un bonus tanto atteso.

Per il 2025, infatti, sono previste delle novità poco piacevoli e moltissime persone dovranno fare i conti con l’assenza di questo sostegno economico.

Addio al bonus: il Governo non lo rinnova per il 2025

Il Governo ha emanato una serie di provvedimenti ed incentivi la cui priorità è quella di migliorare la condizione finanziaria degli italiani ed offrire loro un sostegno. Tuttavia, nel 2025 bisognerà dire addio al bonus che negli anni passati ha avuto tanto successo.

Migliaia di persone erano pronte a contare anche quest’anno su un aiuto indispensabile che avrebbe potuto alleggerire la situazione economica. In realtà il bonus non sarà rinnovato e non si potrà godere della detrazione fiscale per le spese sostenute da gennaio in poi.

Il Governo cancella il Bonus: ultimi giorni per richiederlo

Con la Legge di Bilancio 2025, il Governo non ha prorogato il bonus tanto atteso da migliaia di cittadini. Si tratta del bonus verde, ovvero la detrazione del 36% riconosciuta per la manutenzione dei giardini, dei terrazzi e delle aree verdi. A partire da gennaio, quindi, il bonus non sarà più disponibile. Tuttavia, coloro che hanno già effettuato i lavori nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, potranno ancora beneficiare della detrazione fiscale mediante la dichiarazione dei redditi del 2025. La spesa massima è di 5 mila euro per immobile e grazie al bonus, si potranno recuperare fino ad un massimo di 1800 euro.

Tuttavia, è importante specificare i passaggi da compiere per usufruire dell’incentivo. Le spese devono essere obbligatoriamente tracciabili e quindi effettuate mediante bonifico bancario o postale. Deve essere specificata la causale che fa riferimento alla manutenzione di aree verdi ed è necessario conservare ogni fattura o ricevuta. L’ultimo passaggio consiste nel dichiarare nel modello 730/2025 tutte le spese sostenute, in modo da poter ottenere la detrazione che verrà ripartita in dieci quote mensili.