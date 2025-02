Gli americani scelgono l’Italia a San Valentino: questo è il borgo da favola per gli innamorati

Tutti volano in Italia, per San Valentino: ecco il borgo che sta facendo strage di cuori, ideale per viaggi di coppia.

San Valentino è alle porte e tu non hai ancora programmato nulla? Non temere, perché quest’anno saranno gli americani a suggerirti la meta ideale per il tuo viaggio di coppia.

Spesso, siamo tentati a organizzare gite fuori porta in altri Paesi, che riteniamo possano essere più attraenti di ciò che ci offre la nostra bella Italia. E così, prenotiamo viaggi a Parigi, New York, Barcellona e in tutti quei luoghi che sogniamo di visitare da sempre.

Alle volte, però, non ci rendiamo conto di avere meravigliosi posti da scoprire, proprio sotto il naso. Persino gli americani hanno scoperto questo borgo e lo hanno scelto come meta ideale per San Valentino. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Bellezze nostrane

L’Italia è la patria della buona cucina, del bel mare, ma anche dei borghi. Piccoli gioiellini, custoditi con grande cura e attenzione, questi lasciano a bocca aperta qualunque visitatore. Se, per quest’anno, hai voglia di stupire il tuo partner, devi assolutamente prenotare un viaggetto verso questa meta, così amata e ambita persino dagli americani. Ogni borgo ha una storia da raccontare, ha angoli che narrano storie e segni che simboleggiano lo scorrere del tempo. Sarà un’esperienza suggestiva a tuttotondo, perché potrete assaporare la cucina del luogo, perdervi davanti a viste incredibili, vivere un San Valentino indimenticabile.

Tra tutti i borghi italiani più visitati e sorprendenti, ce n’è uno che merita di essere visto prima degli altri. Eletto il borgo più bello d’Italia, questo racchiude in sé un’aria di magia, perfetta per una giornata romantica come quella del 14 febbraio. Sarebbero stati proprio gli americani a stilare la classifica, individuando 12 borghi ed eleggendo il vincitore. Stando a quanto riportato da Vogue, ci sarebbe un luogo, in particolare, che gli americani amerebbero esplorare. Si tratta di un borgo da favola per tutti gli innamorati. Scopri qual è.

Il borgo più amato dagli americani

Sicuramente, gli americani sono buongustai e riconoscono le bellezze del nostro Paese, nonostante essi provengano da un luogo ricco di innovazione. Alle volte, però, la tradizione batte qualsiasi altra cosa e si conferma essere una garanzia. E così, nella lista dei 12 borghi più belli d’Italia, è stato quello di Anghiari, in Toscana, ad avere la meglio.

In realtà, si tratta di un borgo sulle colline, al confine tra Toscana e un’altra splendida regione, l’Umbria. Nel 1440, il borgo è stato teatro della guerra tra Firenze e Milano, e oggi è diventato una meta amata dagli italiani, e non solo. Per gli americani, infatti, è questo il luogo perfetto in cui trascorrere il San Valentino. Una città murata, incastonata sulle sommità di un promontorio, ricca di chiese, palazzi e angoli che custodiscono tutta la storia che li ha attraversati. Tra una passeggiata accompagnata da una magnifica vista sugli Appennini e un tuffo rinfrescante nel Tevere, piccolo ruscello di montagna, le ore trascorse in questo luogo saranno rigeneranti e indimenticabili.