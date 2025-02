Ilary Blasi prima e dopo: com’é cambiata la conduttrice nel tempo [FOTO]

L’ex letterina ha completamente cambiato il suo aspetto fisico: ecco com’è oggi Ilary Blasi, guarda la foto del prima e dopo.

Ilary Blasi ha iniziato a muovere i suoi primi passi, all’interno del mondo dello spettacolo, fin da bambina, diventando il volto di celebri pubblicità.

Da allora, non si è più fermata e, oggi, ha un successo incredibile. Complice anche il matrimonio e, poi, la separazione con l’eterno capitano della Roma, Francesco Totti, la Blasi è sempre stata sulla bocca di tutti.

Chi la segue da tempo, però, sa quanto la donna sia cambiata, nel corso degli anni. Ecco com’è la conduttrice ora e com’era agli albori della sua carriera.

Una famiglia allargata

Quando Ilary Blasi e Francesco Totti si sono sposati, tutta Roma era in visibilio. Dopo quasi vent’anni e tre figli al seguito, però, qualcosa si è rotto. La conduttrice, però, sempre sincera e determinata, non ha mai nascosto le difficoltà del momento, anzi, le ha rivelate in un docu-film prodotto da Netflix. In un modo o nell’altro, la donna trova sempre il modo di distinguersi ed è per questo che, per molti, è Unica.

La sua assenza dalla TV, però, inizia a pesare e i suoi fan si chiedono quand’è che potranno vederla di nuovo al timone di un programma in prima serata. Dopo aver abbandonato la conduzione del Grande Fratello Vip, de Le Iene e de L’Isola dei famosi, la Blasi pare non avere altri progetti in ballo, ma non perde occasione per godersi le giornate in compagnia della sua nuova dolce metà, Bastian Muller e dei suoi figli. Di recente, è volata ad Amsterdam, assieme al partner e alla figlia Chanel. D’altronde, nell’ultima intervista ai microfoni di Verissimo, la donna aveva confessato di divertirsi molto con Bastian e si era augurata di continuare a viaggiare per il mondo, condividendo con lui nuove esperienze. Insomma, di cose ne sono cambiate parecchio, nel corso degli anni, così come è cambiato l’aspetto esteriore di Ilary stessa. Vieni a scoprire come era prima e com’è adesso.

Il prima e dopo di Ilary Blasi

La bellezza di Ilary Blasi è incontestabile. Anche se, nel corso del tempo, la donna è cambiata e ha fatto ricorso a qualche trattamento di chirurgia estetica, possiamo dire che la base di partenza era già ottima. Lineamenti delicati, biondo angelico e un sorriso ammaliante quello di una Blasi più bambina. Oggi, invece, è una donna e porta sul viso i segni dei momenti e dei cambiamenti che l’hanno segnata.

Dalle foto, possiamo notare come il naso e la bocca risultino leggermente differenti. Ovviamente, la moda e le tendenze sono anche complici delle differenze tra le due immagini. Il make up, lo spessore delle sopracciglia, la pettinatura, sono tutti dettagli che modificano il look generale di una persona. È un po’ come se Ilary avesse perso quel candore della giovinezza, afferrando la tenacia e la forza di una vera donna, rendendo anche il suo aspetto esteriore più deciso e d’impatto.