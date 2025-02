Matteo Bassetti: al mattino dobbiamo bere tutti questo elisir | Passi l’inverno senza andare dal medico

L’esperto in malattie infettive dice la sua su un’abitudine che può svoltarti la giornata: ecco cosa bere al mattino, secondo Bossetti.

Chi è attento alla propria salute e al proprio stile di vita, non fa altro che leggere consigli e scovare, tra le pagine web, il parere degli esperti.

Matteo Bassetti è uno di questi esperti. L’uomo, specializzato in malattie infettive e presente in parecchi salottini televisivi, soprattutto durante il periodo del Covid, ha voluto dire la sua riguardo un’abitudine che tutti dovremmo assumere.

È bastato un video, pubblicato sul suo profilo Instagram, per fare il boom di visualizzazioni e per invitare tutti gli utenti social a bere questo elisir, al mattino. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’opinione di Bassetti

Internet, quando abbiamo bisogno di informazioni, può essere un’arma a doppio taglio. È sempre complicato saper distinguere le fonti affidabili da quelle meno veritiere e l’inganno è sempre dietro l’angolo. Fortunatamente, però, quando la notizia arriva direttamente dal profilo di uno dei medici più virali del momento, non ne mettiamo in dubbio la credibilità.

Ed è proprio quello che è accaduto con il video di Matteo Bassetti, sempre in prima linea con picchi di influenza, malattie infettive e cure funzionali. Di recente, si è persino espresso sull’aerosol, una pratica da lui definita inutile, se parliamo di influenza e raffreddore. Secondo l’esperto, infatti, questo trattamento può aiutare solo in caso di asma o di bronchiolite, ma può risultare del tutto inefficiente per altre sintomatologie. Una rivelazione che ha scioccato tutti coloro che, fino a questo momento, avevano trovato nell’aerosol il rimedio influenzale perfetto. Bassetti, però, non smette di stupire e dice la sua su questa abitudine mattutina.

Il segreto per vivere meglio

Sul profilo Instagram ufficiale di Bassetti, è stato pubblicato un video nel quale l’esperto spiega quali sono i benefici di questo elisir e perché va bevuto al mattino, a stomaco vuoto. Non si tratta di alcuna bevanda miracolosa, ma semplicemente di un bicchiere di acqua tiepida. Contrariamente a quanto pensano in molti, questa abitudine può fare la differenza. Matteo Bassetti elenca dieci benefici, nello specifico, andando a mirare su diverse problematiche dell’organismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prof. Matteo Bassetti (@matteo.bassetti_official)

In particolare, un bicchiere di acqua calda al mattino, a stomaco vuoto, ti aiuta a eliminare le tossine dal corpo, migliora la digestione, combatte i sintomi influenzali, quali mal di gola e congestione nasale, migliore la circolazione sanguigna, riduce lo stress, è un ottimo alleato per i crampi mestruali, ma non solo. Infatti, questo elisir aiuta anche nella perdita di peso, si prende cura della tua salute orale e anche di quella della pelle. Nel giro di pochi giorni, inizierai a notare già le prime differenze e capirai l’importanza di un semplice bicchiere d’acqua, bevuto al momento giusto della giornata. In generale, però, Bassetti consiglia di bere acqua tiepida o a temperatura ambiente anche durante l’arco della giornata, evitando dunque quella fredda di frigorifero, meno benefica per il corpo.