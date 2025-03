Pulire l’Oro: il trucco della nonna é l’unico che funziona | Non rovinerai nulla

Prenditi cura dei tuoi gioielli in oro e utilizza questo trucchetto della nonna per pulirli: torneranno lucidi in un batter d’occhio.

I gioielli d’oro sono un evergreen. Non passano mai di moda e stanno bene su tutto. Ovviamente, oltre al valore economico, il più delle volte, questi hanno anche un valore affettivo.

Nel corso degli anni, quindi, potrai aver accumulato un bel po’ di accessori e, con il tempo, questi avranno potuto perdere la loro lucentezza originaria.

Non temere, però, perché esiste un trucco della nonna che ti permette di pulire l’oro senza rovinarlo. Scopriamo come fare.

Come preservare la qualità dell’oro

Pulire l’oro è una pratica da svolgere, di tanto in tanto. Diversi sono i fattori, infatti, che possono incidere sulla sua qualità, come profumi, sudore, polvere. Tuttavia, con una regolare manutenzione, i gioielli non perderanno mai la loro bellezza. Ciò che ti consigliamo, però, è di preservarli il più possibile. La prevenzione, infatti, è sempre il primo passo verso un mantenimento a regola d’arte degli accessori in oro. Evita, quindi, di farli venire a contatto con sostanze chimiche e cerca di indossarli il meno possibile, solo in occasioni speciali.

Quando li riponi al posto, poi, ricordati di utilizzare una scatola ben foderata, così da non graffiare la superficie. Qualora i gioielli abbiano comunque bisogno di essere puliti e lucidati, e non hai alcuna voglia di rivolgerti a un professionista del mestiere, puoi provare con il trucco della nonna. Se, nonostante i tentativi, gli accessori continuano ad apparire opachi o macchiati, allora dovrai, necessariamente, richiedere l’intervento di un orafo o di un gioielliere.

Il trucchetto della nonna

Una soluzione fai da te, semplice da replicare in casa, prevede l’utilizzo di ingredienti semplici ed economici. Stiamo parlando di acqua e sapone neutro. Prendi una ciotola e riempila con acqua tiepida, aggiungendo un po’ di sapone. Immergici i gioielli in oro da pulire e lasciali in ammollo per circa 15-20 minuti. Con un pennello a setole morbide, ma anche con un semplice spazzolino da denti vecchio, vai a rimuovere tutti i residui di sporco, che l’acqua avrà sciolto.

Dopo aver pulito per bene i gioielli, risciacquali sotto acqua corrente e asciugali con un panno morbido. Con questo trucchetto della nonna, i tuoi accessori torneranno a splendere. La soluzione è semplice, per nulla costosa e da replicare ogni volta che ne avrai bisogno. Non dovrai fare altro che attendere il tempo necessario e goderti il risultato, senza fatica e senza spendere un euro. D’altronde, la nonna è sempre la nonna e non ne sbaglia una, quando si tratta di trucchetti e soluzioni low-cost.