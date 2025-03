Truffa Messaggio svuotaconto: ora arriva su WhatsApp | Questi sono i numeri ai quali non rispondere

Bada bene ai messaggi che ricevi su WhatsApp: il tuo conto è sempre a rischio e i furbetti sono dietro l’angolo.

WhatsApp è uno dei canali social più utilizzati, attualmente. L’app di messaggistica istantanea, diffusa in tutto il mondo, ti consente di metterti in contatto con chiunque, in ogni momento, con il solo costo della rete Internet.

Ciò che forse non sai, però, è che le truffe sono arrivate anche qui. Se fino a qualche tempo fa, i furbetti agivano per email, oggi hanno preso di mira anche questa applicazione.

Sempre più persone stanno ricevendo dei messaggi truffa, che fungono da svuotaconto. Presta attenzione ai numeri che ti contattano, perché questi sono quelli ai quali non devi rispondere.

Truffe online: tutto quello che devi sapere

Tutti coloro che possiedono uno smartphone e che, dunque, possono accedere a una rete Internet, devono prestare parecchia attenzione alle truffe e ai furbetti, che sono sempre dietro l’angolo. Da qualche anno a questa parte, abbiamo sentito spesso parlare di messaggi che paiono realistici, ma che, invece, nascondono l’inganno perfetto per imbrogliare i malcapitati.

Anche se i canali sono diversi, lo scopo è sempre lo stesso: cercare di accedere al conto di una persona, per svuotarlo del tutto. E, con l’ultima trovata che coinvolge WhatsApp, pare che qualcuno ci stia riuscendo. La strategia messa in atto per adescare le vittime è sottile e ingegnosa. Cerchiamo di capirne di più, così da sapere come metterci in guardia da chi tenterà di fregarci.

Occhio al messaggio sospetto

Con questa ultima trovata, i truffatori si spacciano per una banca. Tramite WhatsApp, richiedono alle vittime di effettuare una videochiamata, facendo leva sul fatto che si tratti di una comunicazione davvero urgente. Chiaramente, si tratta di una notizia falsa che, però, apparirà vera a chi cascherà nel tranello. L’urgenza, che viene fatta percepire dai furbetti, farà in modo che i malcapitati seguano alla lettere tutte le loro richieste.

Così, verranno portati a condividere lo schermo. Una volta aver fatto l’accesso alla propria piattaforma Internet banking, i truffatori potranno agguantare tutti dati e le informazioni necessari per svuotare il conto delle vittime. Un passaggio semplice, ma che costerà caro a chi è dall’altra parte dello schermo. Nel giro di pochi minuti, vedrai i tuoi risparmi andare in fumo. Per tale motivo, quando ricevi un messaggio sospetto, che ti spinge a compiere qualche azione che riguarda il tuo conto, non commettere l’errore di cascarci. La tua banca non ti comunicherebbe mai tramite WhatsApp, richiedendoti una videochiamata.