Questo alimento amatissimo rischia di ammuffire al supermercato: costerà sempre di più | Nuovo allarme per i consumatori

Dopo la vecchia stangata dell’olio di semi, il costo di questo alimento rischia di essere innalzato alle stelle: la situazione attuale.

La crisi economica e il caro-vita sembra non voler proprio abbandonare il nostro Paese e, come se l’economia non bastasse a gravare la situazione, sembra che anche il cambiamento climatico metta il dito sulla piaga.

Questo è il quadro generale di un’Italia colpita da una crisi che sembra tamponare la sua insistenza, ma non di certo debellarla. Dati alla mano, il prezzo della spesa in Italia nel 2023 è aumentato del 13% rispetto all’anno precedente. L’analisi fornita da Altroconsumo ha inoltre rilevato che, rispetto al 2019 (periodo pre pandemia), la percentuale supera il 40% in più sui costi generali (44% per l’esattezza).

E come accennato in apertura, a farsi sentire è un altro problema che è stato sottovalutato in questi anni: il cambiamento climatico. Questo, oltre ad essere pericoloso per tutto l’ecosistema, porta inevitabilmente delle conseguenze sulla produzione; condizione che si tramuta in costi più alti.

Patate alle stelle: cosa sta succedendo nel settore agricolo

Un prodotto quotidiano sta per vedere i suoi prezzi alle stelle: la patata. Questo tubero, amatissimo in tutto il mondo, si trova a fronteggiare una crisi che non riguarda solo l’Italia, ma che ha radici ben più profonde. Il cambiamento climatico, infatti, sta colpendo duramente le coltivazioni e le conseguenze si riflettono direttamente sul nostro portafoglio.

Se guardiamo all’estero, la Spagna è uno degli esempi più allarmanti. Secondo l’Istituto nazionale di statistica spagnolo, il prezzo delle patate è salito del 12% solo tra gennaio e agosto 2023. Una cifra che non promette nulla di buono e che potrebbe rappresentare l’inizio di una crisi più profonda. Anche se in Italia, al momento, i prezzi sembrano essere ancora sotto controllo (intorno a 1 euro al chilo), la situazione potrebbe presto cambiare.

Perchè i prezzi delle patate sono destinati ad aumentare nei prossimi mesi

Il rischio ad oggi è chiaro: il calo della produzione, che sta colpendo la Francia e altri Paesi produttori, potrebbe portare a un aumento dei costi anche nel nostro Paese. Le cause? Sono molteplici. Sempre prendendo l’esempio della Spagna, la produzione nazionale è in calo, e la diminuzione delle importazioni di patate francesi, che dominano il mercato, sta creando uno squilibrio notevole. A peggiorare la situazione ci sono i cambiamenti del clima, che hanno ridotto il raccolto in diverse aree fino al 30%. Gli agricoltori, per ora, si ‘consolano’ con i prezzi elevati, ma l’abbassamento della qualità delle patate provenienti dall’estero è un campanello d’allarme.

Cosa ci aspetta, quindi, nei prossimi mesi? Un ulteriore aumento dei prezzi è probabile, spinto da una produzione in calo e da una domanda sempre più forte di patate congelate, che stanno conquistando una fetta crescente di mercato. Non si tratta ancora di un fenomeno catastrofico ma le tendenze sono chiare: le patate rischiano di diventare un lusso per molti, che nel loro piccolo potrebbero portare i consumatori a fare i conti con un altro aumento nei costi della spesa quotidiana.