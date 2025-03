Roberto Bolle, i suoi primi 50 anni: dov’è nato e dove vive l’étoile della danza

Uno dei ballerini più celebri al mondo compie cinquant’anni e noi scopriamo qualcosa di più sulla sua vita: i dettagli su Roberto Bolle.

Anche chi non si intende di danza, sa bene quanto sia importante il nome di Roberto Bolle in questo settore.

L’uomo ha compiuto da poco cinquant’anni, ma può ancora vantare un fisico da urlo, con muscoli scolpiti e linee che lo fanno assomigliare a una statua.

Chiaramente, la vita dedicata alla danza gli ha permesso di mantenersi in forma, anche superato il mezzo secolo d’età. Sebben sia l’étoile della danza per eccellenza, sai dove è nato e dove vive Roberto Bolle? Scopriamolo insieme.

Un talento irrefrenabile

Durante questi cinquant’anni, Roberto Bolle ha lavorato sodo sulla passione, trasformandola in un vero e proprio lavoro. Oggi, l’uomo può vantare di essere stato l’étoile del Teatro alla Scala di Milano, il principal dancer dell’American Ballet Theatre, di New York e il guest artist del Royal Ballet, presso la Royal Opera House del Covent Garden, di Londra. Eventi e luoghi importanti, per il mondo della danza, in cui lui ha saputo distinguersi e dare sfogo al suo massimo talento.

Ma, nonostante ora abbiamo compiuto cinquant’anni, Bolle non ha alcuna intenzione di appendere le punte al chiodo. Infatti, lo vedremo presto su Rai 1, con la seconda di Viva la danza. Inoltre, al teatro di Firenze e a quello di Milano, poterà in scena Caravaggio, l’opera di Mauro Bigonzetti.

I dettagli sulla vita di Roberto Bolle

Per quanto la carriera di Roberto Bolle sia conosciuta da tutti, più o meno, sono poche le persone che conoscono, invece, i dettagli più intimi della sua vita. Ad esempio, non tutti sanno che l’étoile nasce a Casale Monferrato, il 26 marzo 1975 e cresce a Trino, un piccolo comune in provincia di Vercelli. Roberto ha dovuto affrontare la grande perdita di suo fratello gemello, Maurizio, scomparso all’età di trentasei anni, a causa di un infarto. Fortunatamente, però, il ballerino ha avuto il supporto di sua sorella Emanuela e dell’altro fratello Paolo, nonché dei suoi genitori, Luigi e Mariuccia.

Questi ultimi, inoltre, sono stati i suoi primi sostenitori, lo hanno sempre spinto a coltivare la passione per la danza. Dopo l’audizione alla Scala di Milano, la sua vita è cambiata radicalmente. Roberto Bolle ha avuto la possibilità di salire sui palchi più importanti del mondo, lasciando il segno ovunque passasse. Ma, nonostante la sua vita lavorativa sia, costantemente, sotto ai riflettori, di quella privata sappiamo poco. Attualmente, Bolle è impegnato sentimentalmente con lo stilista britannico Daniel Lee, direttore creativo di Burberry ed ex Bottega Veneta. Con il suo partner, però, non condividerebbe l’abitazione. L’étoile, infatti, vivrebbe a Milano, in una casa da sogno. Un appartamento che si affaccia sul Duomo e che garantisce, all’artista, tutti i comfort necessari alle sue esigenze.