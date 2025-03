Allerta aeroporto: multe a raffica per viaggiare con questi dispositivi elettronici nel bagaglio, ai controlli un parapiglia con le guardie

Incredibile ma è successo di nuovo: hanno aggiornato tutto e adesso devi disfare le valigie per un altro controllo.

Arrivano Pasqua e Pasquetta, il momento ideale per staccare dalla routine e concedersi una vacanza, anche solo per qualche giorno. Il clima primaverile rende piacevoli sia le mete di mare che quelle di montagna, e l’occasione di una gita fuori porta con amici o famiglia è sempre allettante.

Organizzare un viaggio, soprattutto last minute, può essere una soluzione intelligente per risparmiare. Le offerte dell’ultimo minuto, infatti, permettono di approfittare di prezzi ribassati su voli e hotel che cercano di riempire le ultime disponibilità. Certo, bisogna essere flessibili con le destinazioni e pronti a partire in poco tempo.

In alternativa, molte persone scelgono mete facilmente raggiungibili in auto o treno, evitando così i rincari legati ai voli festivi. Qualunque sia la scelta, la chiave per godersi al massimo il viaggio di Pasqua è pianificare con un minimo di anticipo e cogliere al volo le occasioni migliori.

Bagagli sempre più costosi

Negli ultimi anni, le compagnie aeree hanno reso sempre più costoso il trasporto dei bagagli. Se un tempo il bagaglio a mano era incluso nella tariffa base e il bagaglio da stiva aveva limiti di peso più generosi, oggi la situazione è ben diversa. Molti vettori low-cost fanno pagare tariffe extra per qualsiasi valigia, anche quelle più piccole.

I limiti di peso sono stati ridotti per incentivare i viaggiatori a viaggiare leggeri. Chi non presta attenzione alle nuove regole rischia di trovarsi a pagare cifre esorbitanti per un trolley o uno zaino che fino a pochi anni fa sarebbe stato considerato accettabile senza sovrapprezzi. Ma non è tutto.

Multe in aeroporto

Es.gizmodo.com ha diffuso la notizia. Negli ultimi mesi, l’aeroporto internazionale di Cancun ha introdotto nuove regole doganali che stanno mettendo in difficoltà i viaggiatori. Le autorità messicane hanno deciso di applicare multe salate, fino a 200 dollari, a chi entra nel paese con più di un computer portatile o tablet. Inoltre, è vietato portare più di tre telefoni cellulari o dispositivi wireless senza incorrere in sanzioni. Questa misura ha colto di sorpresa molti turisti, soprattutto coloro che viaggiano per lavoro.

In diversi casi, chi non era informato ha dovuto pagare multe inaspettate o, in alternativa, lasciare i dispositivi in aeroporto. La decisione di applicare restrizioni così severe potrebbe avere conseguenze negative per il turismo messicano, in particolare per la città in questione, una delle mete più ambite dai viaggiatori internazionali. Almeno fino ad ora. Adesso che sempre più persone lavorano da remoto e cercano destinazioni che facilitino la connessione, simili misure potrebbero spingere i turisti a scegliere mete più accoglienti.