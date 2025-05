“Rottamate subito l’auto, ve ne regaliamo una nuova di zecca”, la Regione ha fatto il suo regalo posticipato di Pasqua

Iniziativa da capogiro per la Regione. Se rottami la tua vecchia auto quella nuova te la regalano loro

Comprare un’auto nuova è una delle decisioni più importanti e onerose che si possano prendere nella vita quotidiana. Non si tratta semplicemente di scegliere un mezzo di trasporto, ma di investire una somma considerevole in uno strumento che incide profondamente sulla propria libertà di movimento, sul lavoro e sulla gestione della famiglia.

Il mercato automobilistico offre oggi una varietà sterminata di modelli, motorizzazioni, optional e configurazioni, e per questo è facile lasciarsi affascinare dall’estetica o dalle funzionalità più moderne. Tuttavia, l’aspetto più importante da considerare resta sempre l’uso che si farà dell’auto.

Chi ha una famiglia numerosa, ad esempio, dovrà orientarsi su veicoli spaziosi, con ampio bagagliaio e magari sette posti. Chi invece usa l’auto solo per piccoli spostamenti urbani può puntare su modelli più compatti, maneggevoli e facili da parcheggiare.

Per chi percorre lunghe distanze ogni giorno per lavoro o esigenze personali, sarà più rilevante il comfort su strada, l’affidabilità e, soprattutto, l’efficienza nei consumi. In questi casi è inutile farsi incantare da auto sportive o di lusso se poi i costi di gestione si rivelano proibitivi.

Il peso del carburante nella scelta della macchina

Oltre al prezzo di listino, infatti, bisogna tener conto di molte altre spese. L’assicurazione, il bollo auto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il cambio gomme stagionale, e soprattutto il carburante.

Proprio su quest’ultimo punto si gioca una delle riflessioni più delicate: un’auto può sembrare economica al momento dell’acquisto, ma se consuma troppo diventa un peso enorme a lungo termine. È questo il motivo per cui sempre più persone si orientano verso auto a diesel o a gpl, generalmente più convenienti rispetto ai modelli a benzina.

Il gasolio, pur avendo subito oscillazioni di prezzo, è ancora considerato vantaggioso per chi percorre molti chilometri. Il gpl, invece, ha il doppio vantaggio di costare meno al litro e di emettere meno Co2, rendendolo una scelta ecologica oltre che economica.

L’incentivo che ti paga l’auto

La crescente attenzione ai consumi ha reso questi modelli sempre più diffusi, soprattutto in un contesto in cui il prezzo del carburante è imprevedibile e destinato a variare in base a fattori globali. Ma non è tutto. Per incentivare la mobilità sostenibile e combattere l’inquinamento, il governo ha predisposto anche per il 2025 una serie di incentivi statali destinati a chi acquista veicoli non inquinanti. Come si evince dall’iniziativa governativa, si tratta di un pacchetto di agevolazioni che punta a ridurre il parco auto circolante più obsoleto, promuovendo l’acquisto di veicoli elettrici, ibridi o a basse emissioni.

Gli sconti variano a seconda del tipo di veicolo acquistato e della fascia di emissioni di Co2, ma possono arrivare fino a 13.750 euro per chi rottama un’auto vecchia e compra un’auto elettrica nuova. Le agevolazioni sono rivolte sia ai privati che alle aziende, con una parte del fondo dedicata anche ai motocicli a basse emissioni. Un’opportunità concreta per risparmiare sull’acquisto e, al tempo stesso, contribuire alla tutela dell’ambiente.