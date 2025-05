INPS, “Regaliamo 50 euro a chi vuole del tempo per sé”: se li chiedete non vi dicono di no | Già migliaia di italiani lo hanno fatto

Finalmente viene premiato chi riesce a prendersi cura di sé: scopri tutto su come avere questi soldi immediatamente.

Una volta c’erano i pomeriggi vuoti, le domeniche noiose, i lunedì lenti. Oggi? Il tempo libero sembra una leggenda metropolitana. Viviamo incastrati in un sistema che ci chiede di essere produttivi anche mentre dormiamo. Ottimizzare la giornata, sfruttare ogni secondo, trasformare ogni hobby in una fonte di reddito.

Ecco il mantra della nostra epoca. Il risultato? Abbiamo smesso di annoiarci, ma anche di respirare. Il tempo libero, quello vero, non è solo tempo non lavorato, ma uno spazio in cui possiamo pensare a noi, stare in silenzio, leggere senza scopi, perderci senza senso di colpa.

Ma il capitalismo odierno, con la sua fame di prestazione continua, ha risucchiato anche quello. Anche il tempo libero è diventato “strategico”, un’occasione per fare networking, per crescere, per restare competitivi. Il problema è che più produciamo, più ci sentiamo vuoti.

La settimana corta

Proviamo a colmare quel vuoto con serie TV viste a raffica, palestra alle sette di mattina, corsi di crescita personale. Ma a forza di riempire ogni buco con attività utili, ci ritroviamo stanchi anche nel tempo libero. Non è un caso se siamo tutti stufi, ansiosi, distratti. Forse dovremmo solo imparare a non fare nulla. Ma chi ce lo permette?

Il Giappone, patria degli straordinari infiniti e delle aziende che ti offrono un letto in ufficio, ha fatto un passo indietro: alcune imprese hanno introdotto la settimana lavorativa di 4 giorni. Non parliamo di part-time, ma di lavorare meno ore mantenendo lo stipendio pieno. Il risultato? Più produttività, meno stress.

50 euro per te

Bellamica.it ha diffuso la notizia. Sorpresa: se hai bisogno di uno psicologo, e i soldi scarseggiano, l’INPS ti può dare una mano. Dal 15 aprile 2025 verranno valutate le richieste per accedere al Bonus Psicologo, un contributo pensato per chi vuole iniziare un percorso di psicoterapia ma non se lo può permettere. Come funziona? Il governo ha stanziato 5 milioni di euro, suddivisi tra tutte le regioni (Trento e Bolzano incluse), per offrire un rimborso fino a 50 euro a seduta.

L’aiuto non arriva direttamente sul tuo conto: paghi tu, e poi l’INPS ti rimborsa, fino al tetto massimo. Ma attenzione: tutto dipende dal tuo ISEE. Il bonus è pensato per chi ha davvero bisogno di sostegno, non per chi si fa quattro massaggi a settimana. Le graduatorie saranno regionali, quindi occhio ai tempi. Per fare richiesta, basta accedere al sito INPS, controllare la sezione dedicata e, se approvato, ti verrà assegnato un codice univoco da comunicare al tuo terapeuta.