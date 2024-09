Se passeggi con il tuo cane fai attenzione: devi usare il guinzaglio e la museruola | Solo questi pochi casi fanno eccezione

Novità direttamente dal Ministero della Salute: cani con guinzaglio e museruola, è obbligatorio quasi ovunque.

Gli animali domestici sono sempre più considerati alla stregua di membri della famiglia, specialmente quando si tratta di cani o di gatti. I gatti, ovviamente, non si usano portare con sé, essendo animali che preferiscono eventualmente vagare in autonomia: per i cani, invece, il Ministero della Salute ha emanato alcune nuove regole lo scorso agosto.

Il provvedimento riguarda da vicino le responsabilità e gli obblighi dei proprietari di cani. Infatti molti sono coloro che usano portarli con sé sempre, evitando così di lasciare i “migliori amici dell’uomo” in casa da soli.

Il problema è che ancora ci sono delle remore per quanto riguarda la presenza dei cani in alcuni ambienti: non tutti i negozi o i ristoranti permettono di entrare con questi animali al seguito, nemmeno se molto educati.

Mentre questo aspetto, comunque, rimane a discrezione di negozianti e ristoratori, il Governo ha introdotto l’obbligo di museruola e guinzaglio per tutti i cani, senza distinzione di razza o pericolosità: ecco quali sono le eccezioni alla regola.

Museruola e guinzaglio, il provvedimento del Ministero

Entrato in vigore lo scorso 26 agosto, il provvedimento prevede nello specifico che i proprietari di cani abbiano sempre a portata di mano una museruola quando si trovano in spazi pubblici e conducano sempre l’animale al guinzaglio, a prescindere dal tipo di cane.

Tali misure preventive sono ovviamente pensate per evitare che possano verificarsi incidenti. In ogni caso bisogna far indossare la museruola al proprio cane solamente nel caso di alto rischio di incidenti. Ad esempio quando c’è un altro cane aggressivo, oppure in luoghi specifici come mezzi pubblici pieni, oppure nel caso in cui venga richiesta dalle autorità.

Direttiva del Ministero della Salute: tutte le deroghe

Al provvedimento in vigore ci sono alcune eccezioni per i cani da guardia mentre si trovano nella proprietà sorvegliata, alla quale è interdetto l’accesso per gli estranei; cani da caccia e cani pastore mentre sono impegnati nel loro lavoro; cani da valanga, della protezione civile, per ciechi e quelli delle forze armate durante il servizio.

Inoltre, guinzaglio e museruola non sono obbligatorie nelle aree appositamente destinate ai cani dai Comuni. Novità importante dell’ordinanza è rappresentata dalla rimozione della lista delle “razze pericolose”: la razza di un cane non è più considerata come un criterio sufficiente per determinare la pericolosità dello stesso.