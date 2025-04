“Signor giudice, stavo solo guardando la mia serie tv preferita” | Multa da 661 euro e 1 anno di reclusione

Guardare le serie non è mai stato più rischioso di così: ti becchi una multa salatissima e rischi il carcere, la norma sciocca tutti.

Sono moltissimi i motivi per cui si può finire davanti a un giudice.

Senza dubbio, però, non hai mai pensato di ritrovartici per aver visto una serie tv.

Ormai è una attività che è entrata a far parte più di prima della quotidianità.

Grazie all’on demand e ai dispositivi mobili è possibile farlo in qualunque momento. Se ti beccano, però, potrebbero essere guai.

Se guardi la tua serie tv preferita controlla di non essere visto: ti becchi una contravvenzione coi fiocchi

Le serie tv hanno visto una rinascita grazie alla diffusione dei servizi di streaming on demand, che hanno reso possibile seguire una serie televisiva anche senza doversi mettere davanti alla tv in giorni e orari prestabiliti, né subirsi intermezzi pubblicitari. Nel guardare le serie televisive si sono, inoltre, configurate più scuole di pensiero: c’è chi ama guardarle la sera, una puntata o due a serata, ad esempio, e chi, al contrario, ama “bingiare” (fare binge watching), ovvero guardare tutte le puntate in una sola volta.

Grazie ai dispositivi mobili e agli schermi sempre più grandi degli smartphone, è possibile anche guardare la nostra serie preferita in posti diversi rispetto a casa nostra. Basta pensare agli aeroplani: nel corso di qualunque volo è possibile, purché si sia scaricata prima, godersi la propria serie tv offline. Se tutto questo sembra innocente, è bene ricordare che in certi luoghi è proibito farlo: ecco dove.

Non importa se si tratti di The Crown o The Office: se ti scoprono a farlo son dolori

Se si pensa che sia possibile fruire dei contenuti in ogni momento, questo non può essere più sbagliato. Con l’inasprirsi dei controlli e anche grazie alle nuove tecnologie è sempre più probabile essere beccati a usare lo smartphone alla guida. Pensare di guardare la propria serie tv preferita – o qualunque contenuto, in realtà – durante la guida, anche se ci si trova nel traffico, è più che errato.

Le conseguenze consistono in una multa da 661 euro e una possibile reclusione da tre mesi a un anno, quest’ultima applicabile nel caso in cui si provochi un incidente stradale. L’uso del telefono alla guida alza ogni anno il bilancio delle vittime della strada, per questo è probabile che vi sarà un inasprimento sempre maggiore delle conseguenze per chi commette questo illecito.