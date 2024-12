Tracce di arsenico nelle confezioni: Conad, avviso urgente per i consumatori | Prodotto ritirato da tutti gli scaffali

Nota del Ministero della Salute e avviso da parte del distributore Conad: se hai questo prodotto non consumarlo o rischi tutto.

I controlli alimentari sono assai accurati: fortunatamente nel nostro Paese la sicurezza in ambito di generi alimentari non è una questione che viene presa sotto gamba.

Capita spesso di assistere a richiami di tipo precauzionale. In questo caso, comunque, il pericolo è peggiore rispetto ad altre volte.

Stavolta a invitare i consumatori a non utilizzare il prodotto è Conad, che si è premurata di ritirarlo subito dagli scaffali. Contemporaneamente, a informarci di ogni dettaglio è il Ministero della Salute con una nota disponibile anche online: ecco di che prodotto di tratta.

Se lo riconosci gettalo immediatamente o chiedi un rimborso: Conad lo annuncia

Come sempre in questi casi, la nota del Ministero della Salute informa i cittadini di tutti i dettagli che riguardano il prodotto ritirato. Oltre alla sua denominazione, sul documento sono presenti i numeri del lotto ritirato, la scadenza, il produttore e lo stabilimento di produzione e il motivo del richiamo. In alcuni casi, infatti, la motivazione può risiedere in un errore nell’etichetta, che può nuocere a chi presenti allergie, per esempio, oppure in una data di scadenza errata.

Questa volta, però, la motivazione che troviamo nella nota mette più paura del solito. Il prodotto, tra l’altro, è un genere alimentare di larga diffusione che può essere impiegatao in diversi modi in cucina. Ecco tutti i dettagli necessari al riconoscimento del prodotto: potresti averlo nella credenza.

Un prodotto da non consumare assolutamente: segnati tutti i dettagli e verifica se lo hai

All’interno della nota già citata è presente la denominazione del prodotto, in questo caso “Crema di cereali RISO biologica 200g” marchio “CONAD”. In questo caso i lotti ritirati sono tre: L 11341 – L11041 – L11042, la cui data di scadenza cade nei giorni “19 e 22/04/2026”. Alla voce nome del produttore leggiamo “ANTAAR&S SPA”, stabilimento con sede in Via Aldo Moro 3, 27051, Cava Manara (PV).

Ciò che più ha preoccupato i consumatori è stata la descrizione relativa al motivo del richiamo. Infatti, nella nota leggiamo: “Presenza di un residuo di arsenico superiore agli standard ammessi”. Sappiamo che l’arsenico è assai tossico per il nostro organismo. Nella nota, infine, è presente la solita raccomandazione per i consumatori scritta in corrispondenza della voce “avvertenze”: si raccomanda di non consumare il prodotto e di portarlo nel punto in cui è stato acquistato per ottenere un rimborso.