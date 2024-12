Ora puoi avere Patente e Tessera Sanitaria direttamente sul Cellulare: come farlo in pochi minuti e senza stress

Finalmente, potrai alleggerire il tuo portafogli: ti basterà avere il tuo smartphone per mostrare carta d’identità e patente.

Chissà quante volte ti sarà capitato di uscire di casa e dimenticare di portare con te il portafogli con tutti i documenti. Da qualche giorno a questa parte, non sarà più un problema, perché c’è chi ha pensato a una soluzione molto valida e, decisamente, più pratica.

Il 4 dicembre, infatti, è partito il portafoglio digitale, l’IT-Wallet, che ti permetterà di avere sempre a portata di mano i documenti più importanti, quali patente e tessera sanitaria. Per ora, infatti, sono solo questi a essere disponibili, assieme alla carta europea delle disabilità.

Al momento, inoltre, questi documenti potranno essere utilizzati con valore legale solo in contesti fisici, come durante un controllo delle forze dell’ordine o in farmacia. È chiaro che i punti su cui lavorare sono ancora molti, ma, per adesso, ci accontentiamo dei vantaggi di cui possiamo godere con questa innovazione. Scopriamo insieme come funziona.

Come attivare IT-Wallet

Potranno godere di questa iniziativa tutti coloro che possiedono uno smartphone. Per iniziare, dovrai scaricare l’applicazione IO, se ancora non fa parte del tuo catalogo App. Questa è un’applicazione che racchiude tantissimi servizi pubblici e che, negli ultimi anni, è stata utilizzata da moltissime persone. Ora, con questo portafoglio digitale, verrà ancora più sfruttata.

Ovviamente, IO esiste sia per Android che per il sistema operativo iOS di iPhone, quindi potrà essere scaricata davvero da tutti. Per accedere, ti basterà utilizzare il tuo SPID, oppure la carta d’identità elettronica (CIE). Dopodiché, per velocizzare la pratica, scegli un PIN con il quale entrare più velocemente, la prossima volta, o seleziona il riconoscimento biometrico, cioè con impronta digitale o riconoscimento del volto.

Portafoglio 2.0

Dopo la rivoluzione del web, abbiamo anche la rivoluzione del portafoglio. Una vera e propria svolta, per tutti coloro che hanno la testa tra le nuvole o che, spesso, non sanno dove mettere tutti i documenti da portare dietro, specie in determinate occasioni. Ora, con il solo utilizzo dello smartphone, potrai avere a portata di mano patente e tessera sanitaria, con un solo click.

Un vero portafoglio 2.0, intuitivo e semplice da utilizzare, ma, soprattutto gratis. L’applicazione IO, infatti, non è a pagamento e richiede, come unica prerogativa, quella di possedere un’identità digitale con la quale accedere. Una volta caricato documento per documento, attingere a loro sarà un gioco da ragazzi.