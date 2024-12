Ryanair sposa la Puglia: 2 nuovi voli diretti verso Bari | Giorni e orari delle partenze

Novità imperdibile per tutti i fan della Puglia e delle sue magnifiche terre: vola verso Bari, con Ryanair.

La nostra Italia è un vero contenitore di gioielli, di terre che offrono paesaggi suggestivi ed esperienze sensazionali, il tutto contornato, ovviamente, da una cucina gustosa e tradizionale. Tra le mete più scelte, dagli italiani e non solo, c’è la Puglia.

Meta di tantissimi turisti, specie in estate, questa regione è nota per le sue acque cristalline e per le sue spiagge bianchissime, oltreché che per la sua movida e i suoi piatti tipici. Inoltre, qui puoi trovare anche i trulli di Alberobello, patrimonio dell’UNESCO, girare per le stradine di Ostuni, la celebre città bianca e perderti tra viste mozzafiato e gastronomia locale.

La novità incredibile, che renderà felici tutti i fan della Puglia, è proprio il fatto che, a breve, saranno disponibili due nuovi voli diretti verso Bari. A introdurre questa iniziativa è proprio la compagnia aerea Ryanair. Scopriamone di più insieme.

Next destination, Bari

Se c’è una compagnia aerea parecchio utilizzata, dai viaggiatori europei, è proprio Ryanair. Rispetto ad altre compagnie, infatti, questa è low-cost, ma non per questo di poca qualità. Riesce a collegare grandi città, venendo incontro a diverse esigenze dei suoi clienti. Sul suo sito ufficiale, potrai conoscere tutte le sue tratte in programma, ma, a breve, si aggiungeranno anche due voli con destinazione Bari.

La notizia ha reso felici tutti coloro che sono soliti spostarsi con Ryanair per raggiungere le loro mete preferite. Per poter usufruire di questi voli, si dovrà attendere l’estate prossima. Ma, prima di vedere quali saranno le tratte che coinvolgeranno e scoprire i giorni e le date di partenza, devi sapere che entrambi i collegamenti rimarranno attivi per tutta la durata dell’estate, fino a quasi tutto il mese di ottobre. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

Da dove e quando volare verso la Puglia

I voli in questione sono quelli con tratta Bari-Linz, in Austria e Bari-Patrasso/Araxos. La prima rotta sarà già operativa dal 31 marzo 2025 e opererà dal lunedì al venerdì, mentre per la seconda si dovrà attendere il 3 maggio 2024, e sarà disponibile solo nei giorni di martedì e sabato.

Il primo volo, dunque, è destinato a quella clientela austriaca che vuole lasciarsi alle spalle il freddo dell’inverno appena passato e che ha voglia di vivere qualche giorno sotto il sole della Puglia, bagnato dalle splendide acque di questa regione. Mentre, il secondo volo è destinato alla popolazione della Grecia che, seppur ricca anch’essa di meraviglie da visitare, specie in estate, è comunque attratta dalle bellezze nostrane.