Il vero Villaggio di Babbo Natale è solo uno: in questa città puoi incontrarlo davvero

Abbraccia la magia del Natale e scopri dove poter visitare il vero villaggio di Babbo Natale: anche i più grandi se ne innamoreranno.

Il Natale è alle porte e tutti siamo nel pieno del periodo più magico dell’anno. I piccoli sono in trepidante attesa di ricevere i loro doni preferiti e i grandi tornano bambini, anche solo per un giorno.

Ovviamente, il grande protagonista della scena è Babbo Natale, che porta regali, in giro per le case e, in cambio, riceve latte e biscotti. Una figura quasi mitologica, della quale tutti vanno alla ricerca. Quest’anno, potresti essere fortunato, perché c’è una città in cui puoi incontrarlo davvero.

Vieni a scoprire dove si trova il vero villaggio di Babbo Natale e organizza una fuga dell’ultimo minuto. Vivi questa esperienza unica e irripetibile e incontra l’eroe delle feste natalizie. Ti basterà raggiungere questa città.

La vera residenza di Babbo Natale

Da secoli, Babbo Natale è un’icona di questa festa e i bambini di tutti il mondo sognano di incontrarlo, per stringerlo forte. Ogni anno, in giro per le città, incontriamo decine di uomini travestiti da Babbo, ma quello vero si trova in una città specifica. Non lasciare che gli impegni quotidiani smorzino la tua fantasia e torna a vivere le emozioni dell’infanzia, visitando il suo villaggio, quello autentico. Si tratta di un viaggio abbastanza lungo, ma semplice da affrontare, grazie ai voli diretti dall’Italia.

La destinazione da raggiungere è Rovaniemi, situata nella regione della Lapponia finlandese. Solo qui, potrai assaporare il vero spirito natalizio, perdendoti nei paesaggi innevati, in un silenzio quasi sacrale e, se sei fortunato, dinanzi alla meraviglia dell’aurora boreale. Oltre a custodire questo gioiellino di villaggio, la Finlandia è una meta ideale per coloro che amano la natura e desiderano rilassarsi. Ecco tutte le attrattive da vedere.

Una magica esperienza

Visitare la casa di Babbo Natale è una magica esperienza da vivere e da far vivere ai tuoi bambini, ma comporta anche una spesa alquanto sostanziosa. A seconda della compagnia aerea che andrai a scegliere, potrai trovare un volo che si aggira attorno ai 300 euro, a persona, andata e ritorno. Un trucchetto per risparmiare è quello di prenotare con largo anticipo oppure viaggiare dopo le festività natalizie.

Una volta giunti sul posto, avrai la possibilità di scegliere tra diversi hotel, partendo da 45 euro a notte, per gli ostelli, fino ad arrivare a 230 euro a notte, per gli hotel a 4 stelle e gli igloo di vetro, per vivere un’esperienza ancora più suggestiva. Visitare il villaggio di Babbo Natale è gratis, ma per scattare una foto con il vero protagonista dello show dovrai pagare 30 euro. Inoltre, da settembre a marzo, con circa 50/150 euro a persona, potrai partecipare a delle escursioni guidate, per ammirare l’aurora boreale.