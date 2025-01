Tre tipologie di formaggi ritirate dagli scaffali: colpiti dal batterio della Listeria | L’allarme del Ministero della Salute

Richiamo alimentare per i formaggi più amati dagli italiani: sono stati contaminati e possono causare gravi problemi di salute

Tre tipologie di formaggi molto amati dagli italiani sono stati richiamati a causa della contaminazione di un’agente esterno che può provocare gravi conseguenze per la salute.

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo in cui comunica il ritiro di alcune tipologie di latticini contaminati da Listeria.

Questo batterio si può rilevare in un’ampia varietà di cibi crudi e nei prodotti caseari preparati con latte non pastorizzato.

L’infezione da Listeria può provocare gravi conseguenze per l’organismo e può diventare potenzialmente pericoloso per i soggetti più vulnerabili.

Il richiamo alimentare del Ministero della Salute

La tutela dei consumatori è una delle priorità del Ministero della Salute che lavora costantemente per garantire la sicurezza alimentare. Può capitare che alcuni alimenti vengano a contatto con agenti esterni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

In questo caso, il Ministero interviene con dei richiami alimentari ed il ritiro immediato dei prodotti dai principali punti vendita. Questa situazione si è verificata per tre tipologie di formaggi molto amati dai consumatori ed in particolare sono stati ritirati alcuni lotti contaminati da Listeria.

Tre tipologie di formaggi contaminati dal batterio della Listeria

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di tre tipologie di formaggi a latte crudo del marchio Degustis a causa della sospetta presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il primo prodotto richiamato è il Pfiffikas: si tratta di un formaggio a pasta molle arricchito con erbe o spezie e prodotto con latte crudo. I numeri di lotto interessati sono il 10344 ed il 10271 con data di scadenza fissata per il 03/02/2025. Il secondo formaggio ritirato è il Muscatis, in particolare il lotto 10317 con scadenza fissata 08/02/2025. Infine, anche il Kaffalat è stato ritirato a causa della presunta contaminazione: si tratta di un formaggio a pasta molle arricchito con whisky e caffè. In questo caso, il lotto interessato è il 10349 con scadenza il 04/02/2025.

Come riporta il sito web “ilfattoalimentare.it“, l’azienda che ha prodotto, confezionato e distribuito i lotti di questi tre formaggi è la Degust KG des Baumgartner J. & Co. e lo stabilimento si trova nella provincia autonoma di Bolzano, precisamente in Bsakerau 1, a Vahrn (Varna). È bene quindi evitare di acquistare i prodotti dei lotti sopracitati e per coloro che hanno già acquistato anche solo una delle tre tipologie di formaggio, l’azienda in questione consiglia di non consumarli e di restituirli immediatamente al punto vendita o eliminarli.