Piano a Induzione: ti fa risparmiare solo con questo accorgimento | Senza? Paghi doppio in bolletta

Utilizza al meglio il tuo piano a induzione ed evita spiacevoli sorprese in bolletta: questo è l’unico modo per non sbagliare.

Negli ultimi anni, il piano a induzione ha preso sempre più piede nelle cucine italiane. Parecchie sono le persone che hanno deciso di abbandonare il vecchio fornello a gas e affidarsi a questo, più innovativo e pratico.

Il piano a induzione, infatti, risulta molto più bello, esteticamente parlando, specie in quelle case nuove, dove predomina un arredamento moderno.

Diventa un tutt’uno con il piano della cucina, è più elegante e, con i prodotti giusti, è anche più facile da pulire. Insomma, il piano a induzione sembra essere la vera svolta, ma attenzione a come lo utilizzi.

Solo in questo modo riuscirai a evitare bollette salate. Scopri come risparmiare.

Allarme bolletta

Con i rincari recenti, far quadrare i conti a fine mese non è mai facile. L’energia elettrica, che alimenta la maggior parte delle cose che utilizziamo in casa, è arrivata alle stelle e sempre più famiglie devono ricorrere a delle rinunce, per poter riuscire a fronteggiare i costi in bolletta. Per questo, chi è tentato dal piano a induzione, ci pensa due volte prima di sceglierlo, perché teme di ricevere spiacevoli sorprese. Tuttavia, sappi che esistono delle tecniche di risparmio, che ti consentiranno di goderti il tuo piano a induzione, senza troppi sensi di colpa.

Mettendo in pratica questi piccoli, ma non banali, espedienti, riuscirai a vedere un miglioramento sulle bollette. Così facendo, una volta affrontati i costi iniziali, dell’acquisto del piano a induzione e dell’aumento della potenza del contatore, potrai cucinare senza problemi, perché saprai quali sono i trucchetti che ti permetteranno di risparmiare. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il trucco del risparmio

Se non hai intenzione di dire addio al tuo piano induzione o anche al solo sogno di averlo, questi trucchetti del risparmio faranno al caso tuo. Innanzitutto, ricorda che è fondamentale il diametro delle pentole. Ovviamente, per quanto riguarda il materiale delle stesse, è opportuno utilizzare quelli a ottima trasmittanza, come acciaio inossidabile e ferro. Per le misure, invece, il diametro della pentola dovrebbe essere pari a quello della piastra che andrai a utilizzare. Inoltre, per non sprecare troppa energia, prediligi gli utensili in legno a quelli di metallo, che potrebbero assorbire le correnti che provengono dal campo magnetico.

È importante, poi, impostare subito un livello non massimo di temperatura, oltreché spegnere la piastra un po’ prima della cottura, così da sfruttare il calore accumulato durante il funzionamento. Per non disperdere il calore, copri sempre le pentole con il coperchio e impara a servirti della funzionalità di interruzione, così da mettere in pausa la cottura, se dovessi avere un impegno imprevisto. Con tutti questi accorgimenti, noterai un netto miglioramento in bolletta e il tuo piano a induzione diventerà il miglior alleato del risparmio.