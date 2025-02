Truffa Facebook: non cliccare sui link che finiscono con questa parola | Finisci nella rete della truffa

Fai molta attenzione a come utilizzi questo social: non ci crederai mai, ma la truffa su Facebook è dietro l’angolo.

Da quando hanno iniziato a diffondersi, i social network hanno allargato, sempre di più, la rete di utenti che li utilizza. Uno dei primi, a entrare nelle nostre casa, è stato proprio Facebook.

Piattaforma con la quale condividere post, immagini, video, con la quale restare in contatto con le persone provenienti da ogni angolo del mondo. Insomma, una vera e propria svolta, all’epoca.

Oggi, invece, i social che utilizziamo sono diversi e Facebook non ha più il primato di un tempo. Tuttavia, ci sono utenti che ancora lo utilizzano quotidianamente e, se anche tu sei uno di questi, fai attenzione al link truffa su cui non devi assolutamente cliccare. Scopriamone di più insieme.

Le truffe online

Non è certo la prima volta che sentiamo parlare di truffe online. La tecnologia, senza ombra di dubbio, ha migliorato le nostre vite, ma le ha rese anche più vulnerabili, sotto alcuni punti di vista. Avere dei vari account, su diverse piattaforme social, significa mettere le nostre vite in piazza. Ovviamente, siamo noi a decidere cosa pubblicare e siamo anche noi a decidere chi può vederlo, ma i social sono diventati una sorta di vetrina sul mondo, in cui spesso si mostra una vita che non è quella reale. Un modo per scappare dai problemi e dai pensieri quotidiani, un luogo in cui rifugiarsi in cerca di leggerezza.

Per quanto possa essere divertente, però, dobbiamo ricordare che i furbetti sono sempre dietro l’angolo. Non dare troppa fiducia a qualcuno che non conosci e non cliccare link a caso, che ti vengono inviati, senza che tu conosca il vero contenuto del messaggio. Alle volte, basta solo un click per cadere nel tranello. Questa è l’ultima trovata che sta facendo il giro di Facebook.

Il link da non cliccare

La nuova truffa, che sta facendo strage di malcapitati, segue sempre la stessa prassi. Inizia con un messaggio privato, inviato da un contatto che non appartiene alla lista dei tuoi amici, in cui la persona si presenta come un esperto nella gestione della pagina dei fan, per incrementare le visualizzazioni sui social. Ovviamente, si tratta di notizie false, che servono solo ad attrarre l’attenzione di chi le legge.

Alla fine del messaggio, il mittente invita il destinatario a cliccare su un link. Attenzione, però, perché rischi di perdere il tuo profilo social e, non solo quello Facebook, ma anche quello Instagram, specie se possiedi un account aziendale. Con un solo click, ruberanno tutti i tuoi dati, le tue foto, i tuoi contenuti. Le tue pagine finiranno in mano sbagliate, verranno pubblicati post di Trading account e non ti resterà altro che cercare di segnalare il problema, sperando che il profilo venga rimosso. Se non vuoi che questo accada, fai attenzione ai messaggi che ricevi e ai link su cui clicchi. Quello che finisce con .rar deve essere evitato, altrimenti rischi grosso.