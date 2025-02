Tutti pazzi per le Emoticons: quali tasti usare per fare le faccine con la tastiera

Scopri come inserire le emoticons anche da computer: questi i tasti che devi cliccare sulla tastiera, per inviare tutte le faccine che vuoi.

Comunicare attraverso uno schermo, per alcuni, riduce le emozioni, le maschera, non permette di esprimersi al meglio. Tuttavia, oramai, sono davvero tanti i modi in cui possiamo comunicare, che nascondiamo solo ciò che vogliamo davvero nascondere.

Infatti, grazie alle emoticons, chiunque può manifestare il proprio stato d’animo, anche se non con gli occhi o con la bocca, ma con una semplice faccina, inviata a fine frase.

Le utilizziamo di continuo, non possiamo più farne a meno. Sono presenti sui social, nei messaggi privati, in quelli di posta elettronica. Insomma, sono diventate parte integrante delle nostre comunicazioni. Ma, quali sono i tasti per farle, quando siamo davanti al computer? Ecco qualche dritta che fa al caso tuo.

Da emoticon a emoji

Spesso, tendiamo a confondere le emoticon con le emoji. In realtà, queste faccine non sono esattamente uguali. Le prime, infatti, sono stilizzate e vengono utilizzate con lo scopo di comunicare un’emozione. Possono essere sorridenti, tristi, arrabbiate e, ormai, fanno parte del linguaggio del web e dei messaggi privati.

Le emoji, invece, sono come delle emoticon, ma con un’aggiunta di grafica animata. Sono quelle che, in genere, vengono utilizzate su WhatsApp. Qui, le sfumature di emozioni e di stati d’animo sono davvero molte, quindi avrai l’imbarazzo della scelta, ogni volta che vorrai utilizzarne una. Tutto sembra abbastanza facile e immediato, specie per coloro che utilizzano la tecnologia in ogni momento della giornata. Eppure, qualcuno ancora non sa come fare le faccine con la tastiera. Scopriamolo insieme.

Fare le emoticon con la tastiera

Fare le emoticon con la tastiera è un gioco da ragazzi. Se il tuo computer ha il sistema operativo Windows 10, ti basterà premere il pulsante Win, che corrisponde alla bandierina a sinistra dello spazio, sulla tastiera e combinarlo con il tasto punto. Grazie a questa accorciatoia, potrai accedere al pannello con tutte le emoticon e scegliere quella che preferisci. Tuttavia, il discorso può cambiare con un altro sistema operativo, in quanto le emoticon sono codici dati dall’insieme di più caratteri della tastiera, quindi una determinata grafica potrebbe non leggerle.

Ovviamente, oltre all’utilizzo del pannello, puoi ricorrere all’inserimento a mano delle singole faccine, utilizzando la combinazione di tasti adatta per crearle. Ti saranno utili punti, punti e virgole, ma anche lettere e parentesi. Una volta che avrai imparato come fare, però, sarà più semplice comunicare il tuo stato d’animo, specie se utilizzerai il pannello delle emoji di Windows 10.