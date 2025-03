Truffe Conti Correnti: fai attenzione a questi falsi avvisi | Molte persone ci sono cascate

I truffatori sono sempre dietro l’angolo, evita di cascarci: questa l’ultima trovata dei furbetti per svuotare il tuo Conto Corrente.

Cadere in balia dei furbetti, purtroppo, non è affatto difficile. I truffatori sanno sempre come ingannare i malcapitati, che rischiano di perdere davvero tutto.

L’ultima trovata, che ha fatto strage di conti correnti, è quella che riguarda dei falsi avvisi. Non fidarti subito di chi ti chiama o dei messaggi che ricevi, perché dietro una semplice comunicazione può nascondersi una truffa architettata a regola d’arte.

Molte persone sono cascate nella trappola e ora si ritrovano con il conto prosciugato. Hanno dovuto dire addio ai loro risparmi. Ecco che cosa si sono inventati i truffatori.

La prudenza non è mai troppo

Ogni giorno, sentiamo decine e decine di notizie che riguardano truffe e tentativi di frodi, ai danni di persone che non agiscono con abbastanza prudenza. Infatti, tutto può scaturire da un semplice messaggio, da una email contenente un link da cliccare o un codice da inserire. Insomma, i malintenzionati le pensano tutte per riuscire a portare a casa un bottino cospicuo.

E, questa volta, a cascare vittima della truffa è stata una cinquantanovenne di Genova. Nel giro di pochi minuti, i suoi soldi dal conto sono completamente spariti. Questo è accaduto dopo aver risposto a una telefonata e aver creduto alle frottole di un furbetto, che voleva solamente derubarla. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Una truffa nella truffa

La signora in questione, qualche giorno fa, sarebbe stata contatta da un finto operatore della banca, che l’avrebbe messa in guardia su una donna che le somigliava e che si era recata allo sportello per prelevare soldi dal suo conto corrente. Così, la cinquantanovenne sarebbe stata esortata a spostare tutti i suoi soldi su un altro conto. Per quanto la situazione sembrasse surreale, in realtà i truffatori hanno studiato tutto nei minimi dettagli. Il finto operatore avrebbe fatto intervenire un suo complice, che si è finto carabiniere e che ha invitato la donna a compiere l’operazione in fretta, senza parlarne con nessuno, perché le indagini per agguantare il truffatore erano già in corso.

Peccato, però, che i truffatori erano proprio gli uomini al telefono, che si sono accertati che la donna spostasse tutti i suoi risparmi su un conto di cui le hanno dettato le coordinate, così da poter avere accesso al denaro. Solo poco dopo, la vittima ha iniziato ad avere qualche sospetto, che l’ha spinta a recarsi in banca, per capirne qualcosa di più. Solo una volta arrivata sul posto, ha scoperto di essere stata truffata. A questo punto, sono arrivate le vere forze dell’ordine e sono partite le indagini, con la speranza di agguantare i furbetti e rintracciare i soldi rubati.