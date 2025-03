Ricordi Giuliano il bambino muscoloso? Ecco com’è diventato oggi dopo vent’anni

Affascinò tutti con la sua storia e la sua fisicità: scopri come è diventato oggi Giuliano, il bambino muscoloso.

Solitamente, quando siamo davanti a un caso da record, è difficile che la nostra mente lo dimentichi. Così, anni fa, è divenuto celebre Giuliano Stroe, il bambino muscoloso, che con la sua fisicità aveva lasciato tutti a bocca aperta.

Oggi, Giuliano ha diciannove anni, ma era il 2008 quando divenne famoso per i suoi muscoli colpiti, all’età di soli cinque anni.

Italiano, di origine rumena, nato a Piove di Sacco, il bambino ha sempre avuto una passione per la palestra, che gli è stata trasmessa, probabilmente, da suo padre. Ma, com’è diventato Giuliano? Scopriamolo insieme.

Un bambino da primato

Il fatto di aver iniziato, fin dalla tenere età, ad allenarsi con i pesi, ha permesso a Giuliano di avere un fisico sbalorditivo, non affatto comune a tutti i bambini coetanei. Ovviamente, le sue foto e i suoi allenamenti hanno fatto il giro del web, e il suo nome ha attirato l’attenzione di tutti. Allora fu soprannominato il bambino più forte del mondo. Nel 2009, il bambino partecipò al Guinness World Record, sulla televisione italiana, ottenendo un premio per aver realizzato la camminata più veloce di 10 metri, con una palla tra le gambe.

Se, da una parte, il fisico di Giuliano ha stupito molte persone, dall’altra parte c’è da dire che ha attirato anche tantissime critiche, Diverse associazioni, infatti, hanno denunciato la famiglia del bambino, per via delle sue condizioni. A sua discolpa, il papà Juliàn aveva sempre sostenuto di non aver mai costretto il figlio a prendere un peso. Quel fisico nasceva da un amore innato che Giuliano aveva nei confronti della palestra. Tuttavia, dopo qualche mese di notorietà, tutta la famiglia ha deciso di allontanarsi dai riflettori, per non rischiare che ci andasse di mezzo la custodia del bambino. Ora, che sono trascorsi quasi vent’anni, come sarà diventato il nostro Stroe?

Giuliano Stroe, oggi

Oggi, Giuliano ha diciannove anni e non è diventato un bodybuilder, come molti credevano. Lo sport non è uscito completamente dalla sua vita, ma non è questa la sua prima occupazione. La sua vera passione, ormai, è la boxe. Tuttavia, nel 2017, il ragazzo ha dovuto rallentare con gli allenamenti, poiché ha avuto una diagnosi di problemi di sviluppo osseo e muscolare.

Infatti, la muscolatura che si è sviluppata troppo in fretta, in tenera età, ha avuto un impatto sulla crescita. Quello di Giuliano Stroe è forse uno dei rari casi in cui un bambino, già a quattro o cinque anni, presenti un fisico scolpito di questa portata. Sicuramente, la sua storia è rimasta impressa a tutti, ma il ragazzo è andato avanti, ha superato quella fase e, ora, si concentra sulla sua vita, il suo futuro, mettendo sempre al primo posto lo sport.