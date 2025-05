Ultim’ora “addio banconote da 20 euro”: se non avete 100 euro interi non pagate nulla | Iniziate a farvele cambiare

Puoi dire addio alle banconote da 20 euro, e puoi non pagare se non hai questa banconota: ecco cosa sta cambiando

Vecchie banconote, ecco cosa succede se le possiedi: non crederai ai tuoi occhi

Molto spesso fra i vostri pacchetti che avete messo in cantina vi trovate a disposizione moltissimi accessori tra cui delle vecchie banconote, sia in lire che in euro che non servono più. Molti cittadini e nostri lettori spesso ci chiedono cosa fare delle banconote da 20 e 50 euro che non sono più utilizzabili sul mercato e quale destino potrebbero fare esse.

Se le banconote vengono spesso utilizzate, tendono a deteriorarsi e, proprio per questo, possono subire ingenti danni e, di conseguenza le banche centrali europee effettuano un ritiro graduale delle banconote usurate, che presentano strappi, sono sbiadite oppure hanno altri segni di alterazione. Ti può capitare che queste banconote vengano respinte dai dispositivi automatici di pagamento e, nei pagamenti diretti.

Cosa fare in questi casi

Se ti trovi in un caso simile, allora ti conviene rivolgerti ad una filiale della Banca di appartenenza o addirittura alla Banca D’Italia per richiedere la sostituzione delle banconote rifiutate perché danneggiate o sospette di contraffazione.

La Banca D’Italia, infatti, mette a disposizione il servizio di sostituzione presso le proprie filiali, dove il personale specializzato esamina la banconota e la potrebbe sostituire, trattenendo la banconota per ulteriori accertamenti.