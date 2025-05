Festa della Mamma: le frasi più belle per preparare un biglietto che la farà commuovere di gioia

Preparati a festeggiare la tua mamma in grande stile: con queste frasi, la dolcezza e lo stupore saranno assicurati.

Come ogni anno, maggio è il mese della festa della mamma. Certo, questa è una figura che andrebbe celebrata tutti i giorni, visto la sua grande importanza, ma è giusto dedicarle una giornata in particolare.

Così, la seconda domenica di maggio è tutta sua. I bambini, con le loro maestre, si preparano a creare dei fantastici lavoretti con cui sorprendere le loro mamme.

Ma, anche i ragazzi e gli adulti non perdono questa occasione per donare un pensiero a chi li ha messi al mondo. Quest’anno, prendi spunto da queste frasi, per preparare un biglietto commovente e unico.

Una ricorrenza speciale

La festa della mamma è celebrata in ogni angolo del mondo, ma non tutti hanno come data di riferimento la seconda domenica di maggio. In Italia, fino al 2000, questa ricorrenza cadeva l’8 maggio. Con il tempo, però, le cose sono cambiate e, ad oggi, non abbiamo più una data precisa, ma solo un giorno da tenere in considerazione. Nonostante questo, la festa resiste da secoli, perché affonda le sue radici nell’epoca degli antichi greci e romani, dove venivano celebrate le divinità femminili e la fertilità. Con il tempo, la festa ha assunto delle note più moderne, grazie a Julia Ward Howe, una pacifista e femminista americana, che propose questa ricorrenza nel 1870, negli USA.

Il 10 maggio 1909, poi, grazie ad Anna M. Jarvis, fu celebrata, per la prima volta, la festa della mamma, a Grafton. Da quel momento in poi, questo giorno divenne speciale per tutti, per tutte le nazioni e per tutti i paesi. La mamma è fondamentale, è colei che dà la vita, colei che permette al mondo di evolversi. Per questo, non devi perdere occasione per sorprenderla, con un dono, con un fiore, ma anche con semplice biglietto. Grazie a una di queste frasi, potrai dedicarle un messaggio originale, che la farà piangere di gioia.

Le frasi per la festa della mamma

Se sei amante della letteratura e ami i grandi scrittori, devi assolutamente prendere spunto dalle frasi che questi hanno pensato proprio per la figura della mamma. Tiziano Terzani ha dedicato delle splendide parole a sua madre, scrivendo: “E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su nell’aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio”. Allo stesso modo, Giuseppe Ungaretti aveva scritto: “E il cuore quando d’un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d’ombra, per condurmi, Madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano”. Un altro aforisma, che toccherà sicuramente il cuore di tua mamma, è quello scritto da Honoré de Balzac, che afferma: “Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono”.

Gaspard Mermillod, invece, ci dice che “Una madre è colei che può prendere il posto di tutti gli altri, ma il cui posto nessun altro può prendere”. Emozionante anche la frase di Margaret Mazzantini, che ci delizia con una pura verità: “Io non so dove vanno le persone quando cessano di vivere, ma so dove restano, e tu mamma resterai sempre nel mio cuore”. Cardinal Mermillod, poi, racchiude l’importanza materna con pochi e semplici parole, che arriveranno dritte al cuore di tua mamma: “Non c’è forza più grande al mondo della tenerezza di una madre”. Alle volte, basta davvero poco per rendere felice qualcuno. Non contano i regali, gli oggetti materiali, ma basta un biglietto, con su scritto delle dolci parole, che trasmettono tutto l’amore che si prova per la persona che lo riceve.