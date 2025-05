Tutti pazzi per i Labubu: perché piacciono tanto e spopolano su Tik Tok questi pupazzetti

Non perdere l’ultima moda dei social: su Tik Tok sbarcano i Labubu e milioni di utenti hanno già fatto il loro acquisto.

Da qualche anno a questa parte, sono i social a dettare le mode. Se, prima, si attendeva di vedere in TV o sulle riviste i must have del momento, ora ci pensa il web.

In particolare, ancora più di Instagram, è Tik Tok il social più gettonato e scelto per diffondere nuove tendenze.

Lo sanno bene i commercianti, che cercano di entrare a far parte dell’algoritmo di quanti più utenti possibili, così da vendere i loro prodotti. Un video chiama l’altro ed è così che sono diventati virali i Labubu, celebri pupazzetti amati da tutti.

Social e tendenze

Oramai, quando un brand ha intenzione di far diventare virale un suo prodotto, deve passare dai social. Lo sanno bene tutti coloro che hanno avuto un successo pazzesco, grazie a dei semplici video che fanno da passaparola, tra un utente e l’altro. Grazie a questi canali, anche la tendenza più incredibile e inaspettata diventa moda. Come è capitato con i Labubu, piccoli pupazzetti, simpatici, particolari e impossibile da non notare.

Nel giro di pochi mesi, sono diventati così celebri che chiunque li conosce. Ma, a cosa si deve tutto questo clamore? Questi mostriciattoli, dai denti aguzzi e dal sorriso smagliante, hanno conquistato il cuore della maggior parte di noi. C’è chi non può farne più a meno e continua ad acquistarne di tutti i tipi, sia per indossarli che per collezionarli. Si sono, persino, creati gruppi in cui si scambiano i doppioni e si ricercano i modelli più rari. Insomma, i Labubu sono diventati una vera mania, per molti. Scopriamo qual è il segreto di così tanto successo.

Labubu mania

I Labubu sono prodotti da POP MART e sono stati creati dall’artista e illustratore Kasing Lung, nel 2015. Dopo che le star del K-POP hanno iniziato a sfoggiarli sui loro profili social, chiunque si è appassionato e interessato a questa nuova moda. Di varianti, sul mercato, ce ne sono molte, ma quella che va per la maggiore è quella che li vede come portachiavi, per arricchire borse e zainetti. Contrariamente ad alcune mode nate per caso sui social, i Labubu non piacciono solamente alla Generazione Z, ma interessano persone di tutte le età.

Alcuni modelli sono diventati introvabili, ma gli store online stanno facendo il possibile per fare rifornimento e accontentare tutti i loro clienti. Tra i più celebri, c’è il Labubu Coca-Cola, ma anche quello in versione furry, rosa, grigio, marrone o beige. Per non parlare, poi, di quello in versione borsa o di quello stile yoga. Insomma, le varianti sono davvero molte e i fan di Labubu vorrebbero averle tutte.