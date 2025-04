Uova di Pasqua, la classifica è ufficiale: queste sono le migliori extra dark | Al primo posto il marchio low cost

Vieni a scoprire la classifica con le migliori uova di Pasqua extra dark: ecco il marchio che ha battuto la concorrenza.

Dal pandoro alla colomba, con un battito di ciglia, siamo arrivati quasi alla Pasqua. Ma, il vero protagonista di questa festa è, senza ombra di dubbio, l’uovo di cioccolato.

Amato da tutti, grandi e piccini, questo viene realizzato in tutte le salse. Negli ultimi anni, infatti, i creatori di uova di Pasqua e i brand, più o meno conosciuti, hanno scatenato la loro fantasia.

Si passa dall’uovo al pistacchio a quello al caramello, passando per quello al caffè e quello ai frutti di bosco. Ovviamente, ci sono i grandi classici che non tramontano mai.

Quest’anno, però, se vuoi scegliere bene, affidati alla classifica che ha decretato il migliore uovo extra dark. Vediamo di chi si tratta.

Il successo dell’uovo di Pasqua

Ogni anno, già da qualche settimana prima di Pasqua, si parte con la corsa all’uovo perfetto. C’è chi è sempre fedele ai grandi classici e non può rinunciare a un ottimo cioccolato al latte, ma c’è anche ci preferisce variare un po’ e buttarsi sul cioccolato bianco. Per gli alternativi, poi, ci sono mix e gusti di tutti i tipi. I più golosi e con il palato raffinato, scelgono le uova di Pasqua artigianali, create con ingredienti di qualità e realizzate da grandi pasticceri.

Ma, c’è anche chi opta per il fondente. Dal gusto deciso e forte, questo cioccolato non piace a tutti, ma conquista il cuore di chi lo ama, morso dopo morso. E, a proposito delle uova extra dark, Gambero Rosso ha stilato la classifica delle migliori uova di Pasqua in circolazione, per quanto riguarda questo gusto, che viene solitamente scelto dagli adulti. L’analisi è stata fatta prendendo in considerazione i prodotti della grande distribuzione, anche per dimostrare che, seppur non siano artigianali, possiedono comunque tutte le carte in regola per far venire l’acquolina in bocca e far gioire il palato. Ti sorprenderà scoprire che, al primo posto, c’è un marchio low cost. Scopriamone di più insieme.

La classifica delle migliori uova fondenti

Scambiarsi le uova di Pasqua è una tradizione che risale a secoli fa e che, ancora oggi, è portata avanti dalle nuove generazioni. Oltre che per la sorpresa, queste sono amate per la loro bontà. Un peccato di gola al quale non si può sfuggire. Il cioccolato fondente, però, rispetto agli altri, potrebbe essere considerato opportuno anche per una persona che vuole mantenere la linea. Ma, al di là di questo, la gioia di mordere un pezzo di uovo pasquale è imparagonabile a qualsiasi altra ghiottoneria. Per quest’anno, inoltre, potrai andare spedito verso quello che è stato dichiarato come il miglior uovo extra dark, da Gambero Rosso.

Ripercorrendo la classifica, all’ultimo posto troviamo il Melegatti, al settimo posto il Pernigotti, al sesto il Bauli, al quinto l’uovo fondente della Lindt, al quarto il Motta. Il podio, invece, è occupato, andando per ordine, dal Kinder dark, che si piazza al terzo posto e dal Perugina extra 70%. Ma, ad aggiudicarsi la vittoria, per il suo gusto intenso e il suo aspetto lucido, e un odore che ha note di caffè, nuance floreali e frutta secca, è il Fondentenero di Novi. Un marchio low cost, adatto a tutte le tasche, che ha saputo dare vita a una delle uova di Pasqua più deliziose in circolazione. Provare per credere.