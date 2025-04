Tabacchi, sigarette a 15€ a pacchetto: passa la nuova legge, sarà persino proibito esporre la mercanzia sui banchi

Addio tabacchi come li conosciamo: per i fumatori sarà come uno stato di polizia, il prezzo lievita e l’esposizione è vietata.

La questione del fumo è dibattuta da anni, nonostante sia più che comprovato che sia nocivo per la salute.

Eppure, ancora c’è parecchio da dibattere, visto che in molti paesi il tabacco è monopolio di Stato.

In modo simile rispetto al gioco d’azzardo, lo Stato ne disciplina la vendita e il tipo di utilizzo, premurandosi anche di avvertire il consumatore.

Per scoraggiare chi fa uso di tabacco, una novità sta per essere introdotta: stop all’esposizione e via all’aumento esorbitante di prezzo.

Tabaccaio, non puoi più scegliere le sigarette a vista, se sei un fumatore preparati a spendere centinaia di euro

Queste novità sono state già adottate in alcuni Paesi Oltreoceano. Ad esempio, in Canada le sigarette e i tabacchi in generale non vengono esposti già da molto tempo e i loro costi sono davvero esorbitanti. Molte nazioni, comunque, hanno scelto di scoraggiare il fumo attraverso l’aumento di prezzo e una minore esposizione al fumo in prodotti multimediali e all’interno dei negozi. In Paesi come il Giappone, ad esempio, è vietato fumare anche all’aperto praticamente ovunque, se non all’interno di aree o box designati.

In Europa in molti Stati c’è ancora, invece, una tolleranza diversa per quanto riguarda il fumo. Eppure, uno tra i Paesi dell’UE sta prendendo l’importante iniziativa di iniziare ad adottare leggi che fungano da deterrenti rispetto alla dipendenza da fumo. Si tratta di una tendenza che parte dal Belgio, ma che, probabilmente, si diffonderà a breve anche nella nostra nazione.

Il tabaccaio non sarà mai più lo stesso: ti conviene smettere oggi o vai sul lastrico

Lo scorso primo aprile è stato il giorno della resa dei conti per i fumatori residenti in Belgio. Questa nazione si è posta in prima linea nella lotta contro il fumo in Europa. A partire da questo giorno, infatti, in Belgio è vietato esporre articoli di tabacchi nei negozi. In caso di violazione, le multe saranno pesantissime.

Inoltre, il prezzo del tabacco è già aumentato: questo ha subito un incremento del 25%. Come riportato da infobae.com, prima di questo aumento un pacchetto da 23 sigarette Marlboro Gold costava 8,80 euro, mentre dopo l’adozione di questa misura, il prezzo è salito a 15 euro per 25 sigarette. Si pensa che misure simili raggiungeranno presto anche l’Italia: non c’è scampo per chi ha ancora questa nociva dipendenza.