Vite al Limite: era impossibile anche per il dottor Nowzaradan | Oltre 500 Kg da perdere

Il medico più temuto di tutti ha perso la sua battaglia: il dottor Nowzaradan non è riuscito nell’impresa.

Divenuto celebre per il suo programma, Vite al limite, il Dottor Younan Nowzaradan, conosciuto come Dr. Now, è un temibile medico specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica.

Nel giro di pochi di poco tempo, l’uomo è diventato un vero cult del web. Con Vite al limite, il dottore si propone di aiutare e curare persone che si sono lasciate andare, diventando obese e rinunciando a quella che è una vita normale.

Purtroppo, però, non sempre il dottore è riuscito nel suo intento. Nonostante le diverse sfide vinte, anche per lui è stato impossibile affrontare oltre 500 kg da perdere. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Un’icona per la salute

Il programma Vite al limite ha riscosso un grandissimo successo, poiché porta in scena una problematica che colpisce molte persone, cioè l’obesità. I telespettatori amano conoscere e seguire il percorso dei singoli protagonisti, gioendo assieme a loro per i progressi fatti. In tutto ciò, il Dr. Now ha un ruolo fondamentale. È motivo di sprono, è colui che controlla rigidamente l’andamento dei suoi pazienti, puntando a ottenere sempre il massimo.

Il web è colmo di meme con la faccia del Dottor Nowzaradan, che torna nelle nostre chat e sulle nostre bacheche, specie dopo periodi di festa, in cui si è esagerato un po’ di più con il cibo. Le intimidazioni dell’uomo, però, ci ricordano che è giunta l’ora di dimagrire e rimetterci in linea. Severo e intransigente, lo specialista ha decine di pagine social dedicate alla sua figura. Ogni puntata è volta a celebrare una nuova vittoria, ma non sempre le cose vanno come previsto. Ecco cosa è accaduto a un paziente che aveva più di 500 kg da eliminare.

Una lotta contro il peso

Purtroppo, quelle del Dr. Now non sono state tutte vittorie. Anche lui, così temerario e sicuro di sé, ha dovuto mandare giù qualche sconfitta. Alcuni dei suoi pazienti hanno perso la vita, qualcuno durante le riprese, qualcun altro dopo lo show. Coloro che si rivolgono allo specialista vogliono sottoporsi a un intervento di bypass gastrico, per ridurre lo stomaco e riuscire a dimagrire. Ovviamente, si tratta di un intervento rischioso e delicato, che prevede anche delle condizioni di partenza per poter essere messo in pratica. Uno dei casi più recenti, con cui ha dovuto fare i conti il Dottor Nowzaradan, è quello di un paziente con oltre 500 kg da perdere. Nonostante l’esperienza decennale del medico, questo caso ha richiesto un maggiore impegno e un percorso personalizzato.

In tutta la sua carriera, lo specialista non aveva mai visto nulla del genere. La storia di questo paziente è diventata una delle più emblematiche della serie Vite al limite. Le sfide che ha dovuto affrontare il dottore sono state molteplici. Il paziente aveva la sua vita appesa a un filo e anche l’intervento chirurgico stesso sarebbe potuto essere causa di morte. Tuttavia, grazie alla dedizione del Dr. Now, anche un caso come questo ha avuto una speranza. Sembrava impossibile anche per lui e invece, nonostante gli ostacoli, qualche passo verso il miglioramento è stato compiuto. Un ottimo esempio di temperanza e di impegno, fondamentali per ottenere qualunque cosa.