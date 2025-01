Se vivi in queste Regioni arrivano cattive notizie: non vedrai più un euro | Tagliato il bonus tanto atteso

Dimmi dove vivi e ti dirò quanto ti spetta: l’Italia unita (per davvero) è un sogno irrealizzato, se sei in queste Regioni è uno sfacelo.

Sappiamo quante sono state le vicissitudini e le battaglie che la nostra Nazione ha dovuto affrontare per raggiungere l’Unità, per altro in tempi relativamente recenti, specie se in confronto ad altri Paesi.

Nonostante ciò, ancora le differenze tra una regione e l’altra e il gap tra nord e sud sono aspetti che caratterizzano la Penisola.

Ancora oggi ci sono una serie di decisioni che vengono prese in modo abbastanza autonomo dagli enti locali.

Tra queste ce ne sono alcune che riguardano dei bonus piuttosto importanti per i cittadini. Oggi parliamo di una somma che viene erogata solamente in certe Regioni, e che per alcune famiglie può fare la differenza.

Risiedi in questa Regione? Allora puoi avere un bonus, soldi che si ottengono solo grazie alla residenza

Dopo il successo avuto dal Bonus Trasporti statale istituito da Giorgia Meloni in passato, molti speravano di accoglierne il ritorno nel 2025. Tali aspettative sono state disattese dal contenuto della Legge di Bilancio, che non prevede la reintegrazione del bonus che prevedeva l’erogazione di 60 euro per i mezzi pubblici a fronte di un reddito dichiarato che non superasse i 20.000 euro.

Fortunatamente, comunque, ci sono una serie di agevolazioni che restano messe in campo dagli enti locali come le Regioni. Ecco perché, comunque, la situazione varia da territorio a territorio: se alcune Regioni hanno messo in campo risorse economicamente consistenti, altre, invece, hanno fatto poco o nulla in questo campo. Ecco dove vi conviene risiedere guardando alla possibilità di questo bonus regionale.

Le Regioni migliori in cui spostarsi nel 2025: ecco cosa accadrà al tanto atteso bonus

Le Regioni che hanno deciso di promuovere un bonus in autonomia rispetto al Governo nazionale per quanto riguarda i trasporti pubblici sono quattro nel 2025. Due regioni appartengono al nord Italia, altre due, invece, al Sud. In Veneto è presente la possibilità di ottenere 200 euro per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico urbano ed extraurbano. La Regione Puglia, insieme ad altre che seguono questo esempio, prevede per il 2025 una serie di agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti, tra cui quello riservato agli studenti.

La Calabria, invece, offre alla categoria dei lavoratori in ambito turistico la possibilità di sfruttare la somma di 150 euro per i viaggi con il trasporto pubblico effettuati tra il 1° agosto 2024 e il 31 luglio 2025. La Lombardia, infine, vede Milano impegnarsi in alcune agevolazioni, ma a livello locale cittadino, mentre a livello regionale è erogata la “dote trasporti” per residenti che acquistano determinati abbonamenti.