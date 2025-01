Allarme nei punti vendita Conad: questo prodotto fatto sparire dagli scaffali | Pericoloso per chi è allergico

Errore colossale per la catena di supermercati Conad: ecco il prodotto che è stato ritirato dagli scaffali e che poteva fare danni.

Quando facciamo la spesa, una delle abitudini più importanti che dovremmo prendere è quella di leggere sempre le etichette riportate sulle confezioni degli alimenti.

Acquistare prodotti già confezionati vuol dire portare a casa un insieme di nutrienti, che possono fare bene all’organismo, ma che possono anche danneggiarlo, se sono quelli sbagliati.

Per questo, sapere con certezza tutto ciò che contiene quello che mangiamo è fondamentale. Ma, cosa accade quando qualche particolare viene omesso? Ecco cosa è successo ai punti vendita Conad e al prodotto incriminato.

La spesa per ogni esigenza

Un tempo, fare la spesa, per le persone che soffrono di allergie alimentari, era quasi una missione. Oggi, invece, è molto più semplice, perché il mercato sta venendo incontro alle esigenze di tutti, offrendo una scelta più variegata. Così facendo, chi è intollerante al lattosio, nella maggior parte dei supermercati, troverà una linea di formaggi e latticini senza lattosio. Ma non solo, perché anche i dolciumi vari sono stati realizzati senza lattosio, per permettere a tutti di concedersi un momento di dolcezza.

Un’altra allergia sempre più comune, è quella al glutine. I celiaci sono davvero in tanti ma, fortunatamente, gli scaffali dei supermercati si stanno riempiendo con alimenti adatti a loro. Dal primo fino al dessert, anche chi soffre di questa allergia alimentare può avere un pasto degno di essere chiamato tale. Occorre, solamente, leggere per bene l’etichetta del prodotto, specie se la patologia è alquanto grave e si rischia grosso ingerendo quello che l’organismo non tollera. Tuttavia, non sempre le etichette sono chiare e veritiere come si spererebbe. Scopriamo insieme l’ultimo prodotto ritirato dai punti vendita Conad per questo motivo.

Il prodotto bandito dagli scaffali

In questo caso, chi ha provato a fidarsi dell’etichetta ha fatto male. Dal sito Salute.gov, infatti, spunta un richiamo, indirizzato ai punti vendita Conad, che riguarda i cremini alle nocciole e mandorle, della marca Sapori & Idee. L’avviso è stato diramato qualche giorno fa, il 16 gennaio 2025, per la precisione e ha coinvolto tutta la catena.

Il lotto in questione è il P1TBH e la motivazione del richiamo sarebbe di tipo precauzionale. Difatti, si ipotizza che all’interno del prodotto, nonostante sull’etichetta sia riportato il contrario, possa esserci presenza di glutine. I cremini contengono tracce di glutine, che potrebbero essere pericolose per coloro che hanno una forte allergia. Per questo, si invita tutti coloro che sono allergici a riportare la confezione appartenente a questo lotto, in uno dei punti vendita Conad. Nel frattempo, le confezioni restanti sono state già ritirate dagli scaffali.