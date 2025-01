WhatsApp cambia ancora: attese novità per le foto ed i video | L’aggiornamento sarà automatico

Gli sviluppatori di WhatsApp sono a lavoro per rendere l’app sempre più innovativa: i dettagli sul nuovo aggiornamento

WhatsApp è utilizzata da migliaia di utenti nel mondo ed ha totalmente modificato il modo di comunicare e di interagire con gli altri.

Dal 2009 ha reso la comunicazione globale immediata ed istantanea ed uno dei vantaggi indiscutibili è la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio.

Messaggi, videochiamate e chiamate sono accessibili a chiunque sia in possesso di uno smartphone e di una connessione ad Internet, rendendo le comunicazioni più semplici.

L’app consente anche l’invio di video e foto in tempo reale, consentendo agli utenti di vivere un’esperienza di intrattenimento e divertimento con i propri amici.

Gli aggiornamenti di WhatsApp

L’app di messaggistica istantanea ha totalmente cambiato il modo di entrare in contatto con il mondo e di interagire con gli altri in modo rapido ed efficiente. Tuttavia, per garantire un’esperienza rapida ed intuitiva ad ogni utente, gli sviluppatori sono costantemente a lavoro per migliorarne le funzionalità.

Gli aggiornamenti, infatti, hanno l’obiettivo di rendere WhatsApp sempre più efficiente e alla portata di tutti. Per il 2025 sono previste delle nuove funzioni per migliorare il design dell’applicazione, ma anche per renderla più coinvolgente e divertente.

Nuovi aggiornamenti per le foto e i video

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e gli sviluppatori sono sempre a lavoro per renderla più divertente e creativa. Per il 2025, infatti, è prevista l’introduzione di nuove funzionalità per le foto e i video inviati in chat che renderanno l’esperienza comunicativa più divertente e creativa. Una delle prime novità divertenti e già in uso consiste nella possibilità di trasformare le foto in sticker personalizzati, ma ora è anche possibile trasformare dei selfie. Basta accedere alla sezione sticker, scattarsi un selfie e realizzare un’immagine divertente e unica per esprimere le proprie emozioni.

Un’altra novità riguarda la reazione ai messaggi: WhatsApp ha cercato di migliorare anche questa funzionalità per renderla più immediata ed, infatti, ora basta fare doppio tap sul messaggio per inviare una reazione. In questo modo, le interazioni sono sicuramente più immediate e fluide. Tutti questi aggiornamenti divertenti sono novità “server side“, ovvero che vengono abilitate direttamente da Meta e non serve una versione specifica dell’applicazione. Per utilizzare queste nuove funzioni di WhatsApp potrebbe servire qualche giorno, ma a breve saranno disponibili su tutti i dispositivi.