WhatApp, questo messaggio può sembrarti innocuo ma si tratta di una truffa: in pochi minuti ti ritrovi senza soldi sul conto

Le nuove truffe informatiche partono da WhatsApp: se hai ricevuto questo messaggio, potrebbero azzerarti il conto

L’innovazione tecnologica, l’era digitale e la diffusione dell’Intelligenza Artificiale offrono sicuramente grandi opportunità per l’intera collettività, se usati consapevolmente.

Al tempo stesso, però, le truffe sono sempre dietro l’angolo. Con i sistemi digitali sempre più all’avanguardia, anche le frodi telematiche sono diventate estremamente sofisticate.

Sono tantissime le truffe online a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e soprattutto dopo il lockdown si è diffusa la frode delle offerte di lavoro allettanti, ovvero «Online Recruitment Scam».

Consiste in messaggi con offerte di lavoro irrinunciabili e che spingono le vittime a rilasciare i propri dati sensibili. Questo è solo un esempio delle centinaia di truffe che circolano online, ma le più recenti sfruttano Whatsapp come mezzo per ingannare gli utenti.

WhatsApp, la truffa è dietro l’angolo

La nuova tecnologia ha apportato una serie di benefici in termini di efficienza, ma al tempo stesso ha consentito l’aumento delle truffe online. Migliaia di utenti sono stati vittime di frodi ed inganni con cui i truffatori cercano di appropriarsi dei dati sensibili come password o codici di sicurezza.

Le truffe, come abbiamo anticipato, stanno diventando sempre più sofisticate e addirittura vengono utilizzate anche le App di messaggistica istantanea per derubare le vittime. L’obiettivo principale è quello di accedere al conto corrente delle vittime e svuotarlo fino all’ultimo centesimo.

Il messaggio su WhatsApp che truffa le vittime

WhatsApp è un social di messaggistica istantanea che viene utilizzato da una platea ampia di utenti e per tale ragione è diventato il mezzo principale utilizzato dai truffatori per derubare l’identità delle vittime. L’attenzione deve essere sempre alta ed informarsi preventivamente può essere determinante per non cadere in queste trappole virtuali. WhatsApp è il canale ideale per massimizzare i guadagni dei truffatori poichè hanno accesso ad un numero illimitato di potenziali vittime.

L’obiettivo dei malviventi è quello di estorcere dati sensibili, come codici di sicurezza o password, al fine di utilizzarli contro le vittime. Come riporta il sito web “tecnoandroid.it“, la truffa inizia con un semplice messaggio sulla chat di WhatsApp proveniente da un numero sconosciuto e tendenzialmente da luoghi remoti come ad esempio il Sudafrica. Il testo del messaggio è piuttosto banale e spesso chiedono solo del tempo per parlare, ma in realtà si tratta di una truffa bella e buona. In questi casi, è bene non rispondere al messaggio e bloccare immediatamente il numero.