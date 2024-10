Maionese, altro che marchi internazionali: la migliore la trovi solo in questo discount | Ha superato i test degli esperti

Non sempre i marchi più noti sono garanzia di maggiore qualità: la dimostrazione giunge direttamente da uno studio di esperti sulla maionese.

Tra le salse più amate di sempre, la maionese è complicata da realizzare a casa visto che può impazzire da un momento all’altro.

Per questo motivo si tende ad acquistarla già pronta al supermercato: ci sono numerosi marchi che si occupano della vendita di questa salsa, ideale per accompagnare moltissimi cibi.

Come per ogni prodotto presente sul mercato, anche per quanto riguarda la maionese ci sono brand più famosi di altri, che hanno guadagnato notorietà anche attraverso partnership con catene di ristoranti e fast food.

A condurre una indagine senza pregiudizi, basata su uno studio con parametri anche oggettivi, è stata Altroconsumo, associazione che svolge attività stando dalla parte dei consumatori: i risultati hanno stupito.

Vince un marchio meno noto: lo dicono gli esperti

Quante volte abbiamo preferito andare in un supermercato piuttosto che in un discount, oppure abbiamo scelto un brand famoso che distribuisce generi alimentari piuttosto che uno meno conosciuto? Ebbene, si tratta di una abitudine che faremmo meglio a rivalutare visto i risultati dello studio di Altroconsumo sulla maionese ha dimostrato la superiorità di una maionese di un marchio diverso da Heinz e Calvé attraverso diversi parametri.

La ricerca è stata svolta tenendo conto della qualità degli ingredienti utilizzati per la ricetta della maionese, i valori nutrizionali di un prodotto e un test di assaggio valutato grazie al coinvolgimento di ben 280 consumatori reclutati per lo studio e chiamati a esprimere un giudizio. Grazie a questi dati, è stata stilata una classifica che ha decretato la migliore salsa maionese presente sul mercato.

La migliore maionese di sempre comprala qui

L’analisi ha preso in considerazione sia la maionese classica che quella light e il risultato ha sorpreso ricercatori e consumatori visto che i marchi Heinz e Calvé hanno ottenuto una posizione successiva alla numero cinque nella classifica di qualità.

Il primo posto è stato, invece, conquistato dalla maionese venduta da Lidl, ovvero la Maionese Kania, che offre una ottima qualità complessiva ottenuta dalla combinazione dei parametri utilizzati per lo studio e prende punti anche grazie al suo costo, che equivale a soli 90 centesimi. A seguire, al secondo posto a pari merito, ci sono la maionese Carrefour e quella Coop per la maionese classica, mentre per quanto riguarda la sua versione light, a vincere è stata la maionese Esselunga.