Whatsapp, arriva la nuova funzione: da oggi potrai finalmente farlo anche tu

WhatsApp ha conquistato da tempo l’area della messaggistica istantanea, ma non gli basta, ecco una nuova funzione.

Con l’introduzione della messaggistica istantanea gratuita, ovvero che avviene tramite il solo pagamento di Wi-Fi o rete mobile, la comunicazione all’interno della società è radicalmente mutata.

Fino a un ventennio fa sarebbe stato impossibile immaginare i famosi gruppi delle mamme per la scuola, quelli per l’Università, lo sport oppure i gruppi di famiglia dove tutti fanno gli auguri: questo oggi è realtà.

Nel corso della sua diffusione WhatsApp non si è affatto adagiata sugli allori e ha introdotto una serie di novità e miglioramenti nella propria piattaforma anche dal punto di vista della sicurezza degli utenti – un aspetto che alcuni avevano inizialmente criticato.

Proprio in questi giorni la piattaforma rilancia alla grande con una funzione incredibile che diversi utenti affezionati stavano attendendo da tempo: riguarda le videochiamate.

Chat e videochiamate, Whatsapp leader del campo con una nuova funzione

Seppure siano disponibili diverse piattaforme e applicazioni per effettuare videochiamate, senza dubbio la più utilizzata è, anche in questo campo, proprio WhatsApp.

Potrebbe sembrare che si sia giunti alla saturazione di questo campo, molti si sono chiesti come avrebbero potuto migliorare ancora questo aspetto dell’applicazione con cambiamenti evidenti: la società, però, ci è riuscita eccome. Si prospetta a breve la possibilità di utilizzare filtri e realtà aumentata nel corso delle videochiamate.

Una novità che renderà le videochiamate uno spasso

Un po’ come avviene con alcuni filtri di Instagram o di Tik Tok, WhatsApp ha pensato di implementare la funzione della videochiamata attraverso lo sviluppo di una serie di filtri dinamici, che vengono applicati direttamente sul viso delle persone che stanno affrontando la conversazione, in tempo reale. Non solo: un dato importante consiste nel fatto che i filtri applicati durante una videochiamata rimarranno attivi finché vorrà l’utente anche per le videochiamate successive.

Al momento queste funzioni sono in fase di test su dispositivi Android e iOS. Gli utenti hanno accolto con gioia la notizia: può essere un semplice motivo di svago, ma potrebbe anche aiutare quanti utilizzano le videochiamate di Whatsapp anche in ambito lavorativo. Basta pensare di dover partecipare a una call da casa propria ed essere in condizioni pietose: ecco che i filtri e l’AR possono aiutarti a risultare fresco come una rosa sullo schermo. Non resta che attendere gli ultimi test e una conferma per la data in cui sarà possibile utilizzare questa incredibile novità sul nostro dispositivo.