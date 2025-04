WhatsApp bloccherà immediatamente gli account che non rispettano i requisiti minimi | È scritto tutto nelle condizioni di servizio

Whatsapp sta facendo una pulizia generale e devi fare attenzione: il tuo account potrebbe essere chiuso per un nonnulla.

Una volta c’era la piazza del paese, oggi ci sono i social. Stesso concetto, ma con molti più filtri, emoji e algoritmi. I social network non sono più solo un passatempo: sono diventati uno strumento sociale, politico, commerciale e per molti anche lavorativo.

Ormai avere un profilo curato è quasi come avere un curriculum aggiornato. Chi cerca lavoro lo sa: il recruiter guarda prima LinkedIn, ma poi passa anche da Instagram o Facebook, giusto per vedere se hai la faccia simpatica o se hai pubblicato qualcosa di troppo entusiasta durante l’ultimo aperitivo.

E non parliamo dell’impatto sociale. I social ci hanno connessi, è vero, ma ci hanno anche resi un po’ più ansiosi, dipendenti dai like e convinti che la vita degli altri sia sempre più bella della nostra. Ma allo stesso tempo, hanno dato voce a persone che prima non ne avevano, hanno permesso la nascita di movimenti sociali con impatti reali.

Ma quanto consumano i social?

Non tutti lo sanno, ma i social network consumano un sacco di energia. Ogni like, ogni scrollata, ogni video visto su TikTok o reel di Instagram richiede server attivi 24 ore su 24, sparsi in tutto il mondo. L’impatto ambientale del nostro tempo perso online è molto più grande di quanto si pensi.

Secondo alcune stime, un’ora passata su una piattaforma social può emettere circa 20 grammi di CO₂. Moltiplicando questo dato per miliardi di utenti si parla di inquinamento digitale. Per non parlare di tutta l’acqua spesa per quanti coloro si servono di Chatgpt. Attenzione però: non è tutto. Le novità arrivano dal social verde.

WhatsApp bloccherà il tuo account?

Ispanews.it ha diffuso la notizia. Ultimamente gira voce che le policy di WhatsApp siano cambiate e che i nostri account siano a rischio per via degli screenshot. Niente panico, però: inviare screenshot non è vietato in senso assolutistico dalla legge. Dipende dal come e perché lo fai. Se partecipi a una conversazione e fai uno screen, tutto ok. Se conservi un messaggio per ricordo o per difenderti, pure.

Il problema nasce quando inizi a condividere contenuti riservati o personali senza il consenso degli altri. Se lo screen contiene dati sensibili o è usato per danneggiare qualcuno entra in gioco la privacy e il diritto alla riservatezza. In casi gravi, le autorità possono intervenire e, se ci sono gli estremi, partire pure le denunce. Quindi, prima di inviare uno screenshot su WhatsApp, fermati un attimo: ti serve davvero o è solo per fare gossip? Perché il fatto che tutti facciano così non è una difesa molto solida, davanti a un giudice.