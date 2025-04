Patente, al rinnovo presentarsi con il CDT: ultimissima Salvini | Analisi del sangue obbligatoria a tue spese

Novità senza precedenti in materia di patente. Adesso ti tocca fare anche le analisi. Gli automobilisti strepitano

Guidare è molto più di un semplice gesto quotidiano. Per milioni di persone rappresenta una necessità concreta, un mezzo insostituibile per lavorare, muoversi, mantenere legami e affrontare le sfide della vita moderna.

L’automobile, così come la moto o altri mezzi, diventa spesso una sorta di estensione del proprio spazio personale, uno strumento di autonomia e libertà. Chi percorre ogni giorno decine di chilometri, per motivi professionali o familiari, sa bene quanto il tempo trascorso alla guida sia parte integrante della propria routine.

La patente di guida, in questo contesto, è una tappa fondamentale. Per molti giovani, il giorno del diciottesimo compleanno coincide con l’inizio del percorso per ottenerla: una meta che rappresenta indipendenza, responsabilità e il primo vero passo verso l’età adulta.

Superare l’esame teorico e quello pratico non è solo un requisito burocratico, ma un rito di passaggio che sancisce la possibilità di muoversi liberamente, senza dover dipendere da nessun altro. A ciò si aggiunge l’importanza che ha la guida in ambito lavorativo: autisti, corrieri, rappresentanti, tecnici e tante altre figure professionali fanno del volante il proprio strumento di lavoro principale.

La validità della patente e il rinnovo

Tuttavia, la guida è anche una grande responsabilità. Proprio per questo, la legge italiana prevede che la patente abbia una validità temporale limitata. In generale, per chi ha meno di 50 anni, il documento va rinnovato ogni dieci anni.

Superata questa soglia, la scadenza si riduce progressivamente: ogni cinque anni tra i 50 e i 70 anni, ogni tre anni dai 70 ai 80, e ogni due anni per gli ultraottantenni. Il rinnovo non consiste soltanto in una formalità: bisogna sottoporsi a una visita medica per accertare l’idoneità psicofisica alla guida, e solo in seguito viene autorizzata l’emissione della nuova patente.

Arriva però una novità destinata a fare discutere.

I cambiamenti apportati da Salvini

Il nuovo provvedimento prevede che in fase di rinnovo della patente, potrebbero essere richieste analisi più approfondite rispetto al passato. Non si tratta più solo del classico controllo della vista o della pressione, ma in alcuni casi anche di test per verificare l’eventuale consumo di alcol o sostanze stupefacenti, anche a distanza di tempo. Questo accade soprattutto se nel passato del conducente ci sono episodi che hanno fatto scattare l’allerta, oppure se vengono segnalate particolari condizioni sospette.

Le domande sono molte: quanto durerà davvero il nuovo rinnovo in caso di controlli positivi? Ogni quanto andrà ripetuta l’analisi? E cosa accade se un soggetto risulta non idoneo? Le risposte a queste domande al momento sono poco chiare e lasciate alla discrezionalità delle commissioni locali, creando incertezza nei cittadini.