Cannabis legale, arriva lo storico emendamento: Salvini abbandonato da tutti | Dopo 50 anni passa la legge tanto attesa

Incredibile ma vero: dopo tutto questo tempo arriva la sentenza definitiva. E il ministro impallidisce

Il tema delle droghe è da sempre uno dei più controversi e complessi che coinvolge aspetti sociali, sanitari, economici e legislativi. La diffusione delle sostanze stupefacenti è un fenomeno endemico che ha segnato intere generazioni e continua, ancora oggi, a rappresentare una sfida per i governi di molti paesi, tra cui l’Italia.

Nel corso del tempo si sono susseguite politiche repressive e tentativi di approcci più tolleranti, ma il problema della dipendenza resta centrale. La droga, in tutte le sue forme, incide sulla salute fisica e mentale delle persone, compromette i legami familiari, altera le dinamiche sociali e alimenta il mercato nero.

In questo vasto panorama, si è sempre fatta una distinzione tra droghe cosiddette pesanti e droghe leggere. Le prime, come eroina e cocaina, sono associate a gravi danni fisici e psichici e a una dipendenza quasi immediata.

Le seconde, invece, comprendono sostanze come la marijuana e l’hashish, che, pur non essendo innocue, vengono ritenute meno pericolose e spesso assimilate a comportamenti di consumo moderato, soprattutto tra i giovani.

Droghe leggere e legalizzazione

Proprio questa distinzione ha alimentato, negli anni, un intenso dibattito sull’opportunità di legalizzare o quantomeno depenalizzare l’uso personale delle droghe leggere.

Anche in italia il tema è ricorrente, con iniziative legislative e popolari che spingono per un approccio più pragmatico e meno punitivo. C’è chi sostiene che legalizzare significhi togliere potere alla criminalità organizzata, che oggi gestisce buona parte del traffico di cannabis, e che regolamentare il commercio porterebbe nuove entrate fiscali per lo stato.

Altri, invece, temono che un’eventuale liberalizzazione possa abbassare la percezione del rischio, soprattutto tra i più giovani, e aprire la strada a un uso più disinvolto di queste sostanze. Un esempio concreto arriva dall’Olanda, paese da sempre al centro della discussione internazionale sul tema.

Adesso la cannabis è legale

Secondo quanto riportato emerso di recente, proprio in questi giorni si è assistito a una svolta storica: dopo cinquant’anni di tolleranza, in Olanda è stata avviata la legalizzazione vera e propria della cannabis. A partire da domani, infatti, 80 coffeeshop nelle città di Breda e Tilburg venderanno esclusivamente cannabis regolamentata, coltivata da produttori autorizzati dallo stato.

Il progetto pilota prevede che per un periodo iniziale i coffeeshop vendano sia cannabis legale che quella ancora non proveniente dal circuito ufficiale, per poi passare, entro sei settimane, alla sola vendita di prodotto controllato. L’obiettivo è testare l’impatto della filiera legale su criminalità, salute pubblica e consumo. È la prima volta che il governo olandese avvia una sperimentazione su scala così ampia, cercando di conciliare sicurezza, trasparenza e libertà personale.