Nuovo bonus alimentare: sbloccati 3400€ a famiglia, Meloni prosciuga le casse statali | “I dazi di Trump ci faranno un baffo”

Altro che superbonus edilizio, finalmente un vero aiuto per le famiglie: il Governo Meloni sui dazi imposti dal neo(ri)eletto Trump.

La situazione politica ed economica del mondo sta per essere scossa non poco dai nuovi dazi USA.

Sappiamo che gli Stati Uniti sono una delle potenze economiche occidentali.

Il neoeletto Trump, per la seconda volta a capo degli USA, ha deciso di imporre pesanti dazi, adottando una nuova politica economica sul commercio.

Questo influenzerà moltissimi paesi, molti dei quali Europei, inclusa l’Italia. Meloni corre ai ripari, ma già ora c’è una importante novità in ambito alimentare.

Meloni sui dazi di Trump, ma la situazione per noi italiani sembra risolta già in principio: bonus alimentare

Ancor prima dell’annuncio dei dazi trumpiani, infatti, Altroconsumo ha pensato di occuparsi del famoso costo del carrello della spesa. Quest’ultimo, infatti, anche prima delle tasse sull’import americano, dava e dà tutt’ora parecchio filo da torcere alle famiglie italiane. I beni alimentari, assieme a poche altre categorie, sono beni di primissima necessità, pertanto la prima cosa da attenzionare in caso di crisi è proprio il costo dei generi alimentari.

Altroconsumo ha effettuato una ricerca che ha portato a risultati davvero utili. Infatti il risultato dell’indagine condotta ha generato una classifica dei supermercati più economici nel 2025. Si tratta di uno strumento fondamentale per quei consumatori che si trovano in difficoltà economiche o che, semplicemente, desiderano risparmiare. I primi posti della classifica sono dominati dai cosiddetti discount, che sfortunatamente sono ancora penalizzati tra pregiudizi negativi riguardanti la qualità dei prodotti diffusi soprattutto tra consumatori benestanti. La classifica, comunque, è stata, in seguito, arricchita, grazie alla realizzazione di un indice di qualità, che permette di ricavare anche un dato relativo al rapporto qualità prezzo.

Se fai la spesa in questi supermercati sei protetto anche dai dazi, altro che bonus

La classifica realizzata da Altroconsumo vede in prima posizione Lidl, seguito in seconda da Aldi. A completare il podio, in terza posizione, compare In’s. Dalla quarta posizione in poi, si collocano in questa sequenza i supermercati: MD, Penny Market, Todis, Esselunga Superstore, Esselunga, Interspar, Carrefour, Ipercoop, Bennet, Spazio Conad, PAM, Eurospar, Coop, Conad Superstore, Conad, Tigre, Famila Superstore, Carrefour Market.

Grazie all’indagine condotta, inoltre, Altroconsumo è stato in grado di quantificare il risparmio di un nucleo familiare nel caso in cui questo iniziasse a fare spesa presso Lidl, il primo in classifica, acquistando i prodotti più vantaggiosi. “I dazi di Trump ci faranno un baffo“, è legittimo pensarlo: si tratta di un risparmio di ben 3.400 euro l’anno rispetto alla spesa media di 9.128 euro.