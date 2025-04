Superbollo, non lo paghi per 10 anni a fila se compri una Ferrari: patto di Sangue Salvini-Cavalllino

Se sei tra i fortunati non pagherai il bollo per moltissimi anni. Non perdere tempo e prendi la tua Ferrari

Possedere un’automobile oggi è per molti una necessità irrinunciabile. Che si tratti di raggiungere il luogo di lavoro, accompagnare i figli a scuola, fare la spesa o semplicemente muoversi in autonomia, il veicolo rappresenta uno strumento fondamentale per la mobilità quotidiana.

Soprattutto in quei territori dove i mezzi pubblici non sono sempre efficienti o capillari, avere un’auto personale diventa quasi obbligatorio. Tuttavia, a fronte di questa utilità indiscutibile, non si può negare che l’automobile rappresenti anche un costo importante per il bilancio familiare.

Infatti, oltre al prezzo d’acquisto, chi possiede un’auto deve sostenere spese costanti che vanno dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai costi per il carburante, che negli ultimi anni hanno subito notevoli oscillazioni.

A questo si aggiungono il cambio periodico degli pneumatici, le revisioni obbligatorie e, naturalmente, le tasse. L’automobile, insomma, è un bene utile ma oneroso, e richiede una pianificazione economica attenta da parte di chi la utilizza con frequenza, specie se per motivi professionali.

Il famigerato bollo auto

Entrando nello specifico degli oneri fiscali, è bene ricordare che i proprietari di un veicolo sono tenuti a versare una serie di imposte e contributi. Una delle più note e inevitabili è la polizza assicurativa, obbligatoria per legge, che tutela dai danni causati a terzi.

L’assicurazione può variare sensibilmente in base alla compagnia, al tipo di copertura e al profilo del conducente, ma rappresenta comunque una voce fissa da mettere in conto ogni anno. Poi c’è il bollo auto, un’imposta regionale sul possesso del veicolo che grava su tutti coloro che risultano proprietari del mezzo, indipendentemente dal suo utilizzo.

Il bollo non è una tassa legata alla circolazione, ma semplicemente alla proprietà del veicolo. Si paga una volta all’anno e l’importo dipende dalla potenza espressa in kilowatt, dal tipo di carburante e dalla regione di residenza. Non pagarlo può portare a sanzioni, fermi amministrativi e ingiunzioni di pagamento, perciò è importante rispettarne le scadenze.

Il segreto per non pagare più

Tuttavia, non tutti sanno che esistono alcuni casi in cui il bollo può non essere dovuto. Difatti esistono situazioni in cui è possibile non pagare il bollo auto. Ad esempio, se si guida un’auto a noleggio e non si è proprietari del mezzo, non si è tenuti a versare l’imposta. Di recente è stato portato alle cronache un fatto specifico. Un uomo ha affittato una Ferrari dal valore di 400.000 euro, percorrendo 475 chilometri.

Al momento della restituzione, ha richiesto 30.000 euro sostenendo di aver trovato difetti nella vettura. A prescindere dalla disputa contrattuale, il bollo per quell’auto resta a carico del proprietario o della società di noleggio, non dell’utente. Il dettaglio importante che emerge è che chi non risulta intestatario del veicolo, pur usandolo regolarmente, non è tenuto a pagarne il bollo. Questa circostanza può riguardare anche i veicoli aziendali o quelli concessi in leasing, e rappresenta una possibilità concreta per alleggerire il carico fiscale personale, pur continuando ad avere accesso alla mobilità privata.